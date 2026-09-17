Los propietarios de Wrexham, Reynolds y McElhenney, dos estrellas de primera fila, nunca han tenido reparos en usar su plataforma para un poco de guerra psicológica, y su último sketch en redes sociales ha preparado el terreno para un duelo caliente. En un vídeo publicado en la cuenta oficial de Wrexham en X, el dúo se burló de la reciente historia de espionaje en el campo de entrenamiento de Southampton, en referencia al incidente en el que los Saints fueron expulsados de la final del play-off y sancionados con una deducción de cuatro puntos después de que un becario fuera sorprendido espiando una sesión de entrenamiento de Middlesbrough.

El vídeo comienza con Reynolds saliendo de detrás de un árbol, siguiendo el tema de la observación clandestina. Aparentemente como promoción de su patrocinador en la camiseta, Firefox, la estrella de Deadpool bromeó: «Hoy, sin ningún motivo en particular, queremos hablar de la importancia de la privacidad». McElhenney, creador de It's Always Sunny in Philadelphia, se sumó rápidamente y añadió: «En concreto, de cómo evitar que los espías vean lo que estás haciendo».