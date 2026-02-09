Getty/GOAL
Ryan Reynolds y Rob McElhenney le dan al entrenador del Wrexham, Phil Parkinson, un «trabajo de por vida», ya que las superestrellas de Hollywood prometen no despedir nunca al entrenador de los Red Dragons, que ha batido récords.
Récords de la EFL batidos por el Wrexham y el especialista en ascensos Parkinson
Parkinson tuvo que ser convencido para hacerse cargo del Racecourse Ground, ya que bajó a la Liga Nacional, pero no se arrepiente de haber aceptado esa invitación. El técnico de 58 años ha dirigido 257 partidos, consiguiendo 150 victorias.
Esos éxitos han ayudado al Wrexham a conseguir tres ascensos consecutivos, convirtiéndose en el primer equipo en lograr esa hazaña en la EFL. Los Red Dragons están ahora en lo más alto de la Championship, gracias a una elaborada campaña de fichajes, y tienen la mirada puesta en la máxima categoría.
McElhenney y Reynolds no tienen intención de despedir a Parkinson.
Parkinson tendrá todas las oportunidades para llevar al Wrexham a la meta. El copresidente McElhenney ha declarado a The Athletic que mantiene una fe inquebrantable en la capacidad de un hombre que nunca ha cedido ante la presión: «Phil ha sido el eje central de todo esto.
Que él haya asumido ese riesgo y se haya embarcado en este viaje con nosotros —no, que haya creado ese viaje y el plan— ha sido... crítico no es la palabra... esencial no es la palabra. No sé si tengo las palabras para describir plenamente lo importante que ha sido Phil para la historia y el éxito del Wrexham.
Al principio de nuestras conversaciones, me dijo: "Una cosa que tengo clara es que algún día me despedirás". Le respondí: "¿En serio?". Me dijo que todos los entrenadores de fútbol saben que en algún momento serán despedidos. Le dije: "De acuerdo, es justo, y entiendo que forma parte del trabajo".
Pero Ryan y yo hablamos todo el tiempo y no veo ningún escenario en el que Phil Parkinson sea despedido. No tiene sentido. Él ha sido el arquitecto, el creador de todo esto. Desde nuestra perspectiva, tiene el trabajo de por vida. A menos que encuentre otro trabajo que quiera hacer, es nuestro entrenador. Es nuestro mánager. Es nuestro hombre.
Sé que suena tonto y quizá irresponsable decirlo públicamente, pero la verdad es que eso es lo que sentimos. Y siempre hemos mostrado nuestros sentimientos abiertamente. Siempre hemos sido lo más honestos posible».
Por qué el Wrexham está encantado de ofrecer a Parkinson un «trabajo para toda la vida»
McElhenney añadió, al hacerle saber a Parkinson que tiene un «trabajo para toda la vida» si lo desea: «No creo que darle esa información a Phil, que le hemos comunicado en privado, le quite nada de su espíritu competitivo. No es de los que se duermen en los laureles. Phil Parkinson no. No se relajará y dirá: "Genial, tengo un trabajo para toda la vida, eso es lo único que me importa". Simplemente no es así como funciona.
«Una vez más, esto es solo nuestra opinión. A los dos nos gusta trabajar en un ambiente de honestidad, integridad, respeto mutuo y seguridad. No estoy sugiriendo cómo deben dirigir sus organizaciones otras personas.
Obviamente, hay gente que las gestiona de muchas maneras diferentes y tiene un gran éxito. Simplemente no creo que cuando alguien se siente en la «silla caliente» dé lo mejor de sí mismo. No creo que eso sea propio del comportamiento humano.
Si alguien siente que es responsable de algo importante y que ganar y dar lo mejor de sí mismo es un factor determinante para su propio destino, estará motivado. Pero creo que eso viene de dentro. No creo que pueda venir de fuera.
Simplemente no entiendo la lógica de advertir a un entrenador: «Si no ganas los próximos tres partidos, serás despedido». Pero, de nuevo, supongo que a otras personas les funciona».
El Wrexham forma parte del congestionado grupo de equipos que luchan por entrar en los play-offs.
Reynolds comparte la misma postura que McElhenney. El actor de Deadpool añadió sobre Parkinson, que sigue trabajando con contratos renovables de 12 meses: «Dicen que los galeses nacen con el corazón de un poeta y el puño de un luchador. Y esa descripción encaja bastante bien. Phil aporta ese espíritu al vestuario como nadie más lo hace.
«Puedes ofrecerle todo el talento del mundo, pero lo rechazará al instante si cree que ese personaje no va a alcanzar las cotas que él espera. Es el diagrama de Venn del fútbol y la industria del entretenimiento. O cualquier industria. Elige la que quieras. Siempre es lo mismo.
«Donde todos se cruzan es en que la cultura comienza de arriba hacia abajo. Si el «Sr. Gran Estrella de Cine» llega tarde al plató y es grosero y se cree con derecho a todo, te prometo que en dos, tres o cuatro semanas eso se transmitirá a la persona que trabaja en su primera película. Phil ha centrado todo esto en el vestuario. Se trata de que los jugadores sientan realmente un sentido de comunidad».
El Wrexham sufrió una inoportuna derrota por 2-0 ante el Millwall, otro aspirante al play-off, en su último partido de la Championship, pero sigue sexto en la tabla. Sin embargo, solo tiene cinco puntos de ventaja sobre el Swansea, decimoquinto, y tiene trabajo por delante si quiere asegurarse una oportunidad en la Premier League.
