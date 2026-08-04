¿Ryan Reynolds y Rob Mac están dispuestos a gastar más de 10 millones de libras? Predicción de traspaso de un ex del Wrexham mientras los copropietarios de Hollywood persiguen el sueño de la Premier League

El Wrexham se quedó a las puertas del top seis la pasada temporada, pero sabe que este curso hay ocho plazas dentro de la pelea por el ascenso. Reynolds y Mac están haciendo todo lo posible para asegurarse de que Parkinson y compañía tengan a su disposición todas las herramientas necesarias.

Los copropietarios de primer nivel han acaparado mucha atención en Gales, pero siempre han estado dispuestos a dejar a un lado los egos de Hollywood por el bien de la causa colectiva, y hasta la serie documental ‘Welcome to Wrexham’ les ha visto pasar a un segundo plano a veces mientras otros personajes ocupaban el centro del escenario.

Trundle dijo sobre quienes mueven los hilos: “No me malinterpretéis, en el documental que han hecho se nota dónde entran en juego sus habilidades. Están muy metidos en todo eso, pero para mí eso es lo que ha puesto al Wrexham en el mapa mundial. Lo colocas en un sitio donde la gente lo va a ver, pero en cuanto han empezado a verlo y han conocido la historia del Wrexham y la manera en la que hablan con los aficionados, ha sido brillante.

“Creo que si los miras como propietarios, están en los partidos importantes, están cuando pueden acercarse. Cuando no están, ves hasta qué punto siguen viéndolo desde casa y siguen implicados en el club. Para mí, como exjugador del Wrexham también, es genial verlo, porque he estado en el club y he visto cómo tenían que pasar por tiempos difíciles y caer hasta salir de la Football League. Que esos aficionados vean ahora dónde están es brillante, y los propietarios han jugado un papel enorme en eso. Creo que, por encima de todo, los aficionados nunca querrían perderlos.”