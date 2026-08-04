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¿Ryan Reynolds y Rob Mac están dispuestos a gastar más de 10 millones de libras? Predicción de traspaso de un ex del Wrexham mientras los copropietarios de Hollywood persiguen el sueño de la Premier League
¿Quién es el fichaje récord del Wrexham y cuánto costó?
El Wrexham se acercó a esa cifra en el verano de 2025 al arrebatarle Nathan Broadhead al Ipswich. El montante total de ese acuerdo podría acabar alcanzando los ocho dígitos. Puede que una suma de ese tamaño cambie de manos 12 meses después sin necesidad de que los variables entren en la ecuación.
Después de varios mercados con un gran gasto, que han permitido construir y perfeccionar una plantilla competitiva, ahora se está priorizando la calidad por encima de la cantidad en el Racecourse Ground. Phil Parkinson tiene efectivos a su disposición, pero unas pinceladas de calidad añadida siempre serán bien recibidas.
El Wrexham ha estado relativamente tranquilo hasta ahora, con el lateral de 23 años Danny Imray como el único fichaje incorporado. Ha encontrado muchas distracciones durante una cargada pretemporada que ha incluido partidos contra el Manchester United, el Leeds y el Liverpool, además de escalas en Finlandia y Norteamérica.
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¿Volverá el Wrexham a batir su récord de fichajes?
Con la nueva temporada a la vuelta de la esquina, todo apunta a que la actividad aumentará a partir de ahora. Preguntado por si el Wrexham se moverá mucho, el ex del Red Dragons Trundle, en declaraciones para livescore.com, dijo a GOAL: «Creo que sí. El año pasado hicieron muy buenos movimientos, así que tienen una plantilla decente. Creo que seguirán buscando incorporar gente.
«He visto que han salido varios jugadores, ya sea porque han terminado contrato y cosas así. Sin duda buscarán añadir esa calidad extra, pero creo que, si miras dónde estaba el Wrexham la temporada pasada, te gustaría pensar que volverán a estar más o menos ahí al final».
Cuestionado sobre si Reynolds y Mac están preparados para volver a rascarse el bolsillo, dando luz verde a una operación de 10 millones de libras si hace falta, Trundle añadió: «Creo que sí. Si miras a estos propietarios, todo lo que han dicho que harían, lo han cumplido. Como aficionado, eso es música para tus oídos.
«Se nota que los propietarios quieren al club. No solo al club, también quieren implicarse con Wrexham como lugar en sí, ayudando a los negocios locales y a toda la gente de allí. Es fantástico verlo y son tiempos ilusionantes. Obviamente, el año pasado fue el primero ahí dentro y piensas cómo va a ser ahora. Los equipos ya les conocen, los equipos sabrán mucho más sobre ellos, pero aun así creo que el Wrexham tiene la calidad suficiente en la plantilla para seguir ahí arriba, en puestos de play-off».
Estrellas del documental: Reynolds y Mac dejan a un lado sus egos
El Wrexham se quedó a las puertas del top seis la pasada temporada, pero sabe que este curso hay ocho plazas dentro de la pelea por el ascenso. Reynolds y Mac están haciendo todo lo posible para asegurarse de que Parkinson y compañía tengan a su disposición todas las herramientas necesarias.
Los copropietarios de primer nivel han acaparado mucha atención en Gales, pero siempre han estado dispuestos a dejar a un lado los egos de Hollywood por el bien de la causa colectiva, y hasta la serie documental ‘Welcome to Wrexham’ les ha visto pasar a un segundo plano a veces mientras otros personajes ocupaban el centro del escenario.
Trundle dijo sobre quienes mueven los hilos: “No me malinterpretéis, en el documental que han hecho se nota dónde entran en juego sus habilidades. Están muy metidos en todo eso, pero para mí eso es lo que ha puesto al Wrexham en el mapa mundial. Lo colocas en un sitio donde la gente lo va a ver, pero en cuanto han empezado a verlo y han conocido la historia del Wrexham y la manera en la que hablan con los aficionados, ha sido brillante.
“Creo que si los miras como propietarios, están en los partidos importantes, están cuando pueden acercarse. Cuando no están, ves hasta qué punto siguen viéndolo desde casa y siguen implicados en el club. Para mí, como exjugador del Wrexham también, es genial verlo, porque he estado en el club y he visto cómo tenían que pasar por tiempos difíciles y caer hasta salir de la Football League. Que esos aficionados vean ahora dónde están es brillante, y los propietarios han jugado un papel enorme en eso. Creo que, por encima de todo, los aficionados nunca querrían perderlos.”
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Calendario del Wrexham 2026-27: debuts en la Copa y en el Championship
El Wrexham se está preparando para un enfrentamiento de la primera ronda de la Carabao Cup contra el Middlesbrough el viernes. Después, habrá valiosos puntos del Championship en juego cuando viaje a Cardiff para un derbi en la jornada inaugural de la temporada el 17 de agosto.
Para entonces, puede que se hayan sumado caras nuevas a las filas de Parkinson, pero el mercado de verano seguirá abierto hasta el 1 de septiembre, lo que significa que se puede gastar más dinero antes de que termine el mes.
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