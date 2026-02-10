Ryan Reynolds se sincera sobre los «desconcertantes» problemas del Wrexham en un emotivo mensaje a Rob Mac con motivo del quinto aniversario de su adquisición del club.

Reynolds está ahora totalmente comprometido, tanto emocional como económicamente, con el Wrexham. Ha declarado a The Athletic que ha permitido que una sorprendente aventura deportiva se apodere de su vida: «Sé que soy un aficionado al fútbol y un seguidor incondicional del Wrexham porque me siento inconsolable cuando perdemos.

Nunca antes me había involucrado tanto en las victorias y las derrotas. Tengo que cruzar el Atlántico en avión cuando aún estoy despierto y sobrio (después de un partido) e intentar asimilar toda esa derrota. Es un vuelo de siete horas, pero por alguna razón me lleva 29 horas.

A mis hijos les frustra. Si vamos caminando por la calle, alguien me pregunta por Deadpool y suele ser una conversación de dos o tres segundos, básicamente para decir «hola». Si alguien habla del Wrexham, me doy la vuelta y me apoyo en un poste. Mis hijos dicen: «¡Oh, no!».

Mac y Reynolds han buscado apoyo durante todo su mandato en Wrexham, ya que para ellos es importante hacer un trabajo que significa tanto para tanta gente de la forma más profesional posible.

Reynolds añadió: «Nadie sobrevive en el mundo del espectáculo tanto tiempo como Rob, o al menos tanto como yo, si eres un capullo con la gente. Estamos en sintonía porque ambos procedemos de familias de clase trabajadora que no tenían mucho. Yo tenía tres hermanos mayores, mi padre era policía (en Vancouver) y, como se vio en la primera temporada de Welcome To Wrexham, se veía claramente de dónde venía Rob. A veces eso te da un impulso, pero también puede alinear tus valores hasta cierto punto.

«Los dos tenemos valores que ni siquiera tenían por qué ser idénticos. Simplemente, en el fondo, había que entender al menos que, al crecer, a veces consigues lo que necesitas, pero nunca lo que quieres. Eso parecía ser la norma en Wrexham cuando llegamos allí, para casi todo el mundo. Creo que todos se sentían ignorados en esa época post-thatcherista y post-industrial. Nunca lo llamaría una distopía, porque siempre hay un fuego en el estómago allí. Pero definitivamente también había tristeza.

«La identidad es lo más importante. Cuando pierdes tu identidad, o sientes que no tienes identidad, en cierto modo es como una muerte. Creo que el club es un símbolo de eso. Hay un Wrexham en cada estado de Estados Unidos. Y en cada provincia de Canadá. Sin duda, en toda la Unión Europea. Hay Wrexhams por todas partes.

«Puedes odiarme, puedes odiar a Rob. Pero no puedes odiar esa ciudad. No sé cómo se podría hacer eso. ¿Cómo se puede odiar la ciudad de Wrexham? Es la ciudad más bonita del mundo».