¿Ryan Reynolds está a punto de comprar un club en Brasil? El copropietario del Wrexham responde a la nueva afirmación sobre la adquisición

Reynolds completó una impresionante operación para convertirse en propietario de un equipo deportivo a principios de 2021, cuando él y Rob Mac cerraron la adquisición del Wrexham. Pocos sabían qué esperar en ese momento, pero se ha disfrutado de un viaje extraordinario a lo largo de cinco años en los que se han batido récords.

Los Red Dragons han disfrutado de un ascenso meteórico desde la National League hasta la Championship, y ahora tienen la mirada puesta en un puesto en la Premier League. La galardonada serie documental «Welcome to Wrexham» ha capturado ante las cámaras un sinfín de momentos dramáticos.

Reynolds y Mac participan en otras iniciativas deportivas, con una participación en el equipo Alpine de Fórmula 1 como parte de un grupo de inversión, mientras que se han forjado vínculos profesionales y financieros con el Necaxa de la Liga MX y el equipo colombiano La Equidad, que ha pasado a llamarse Inter Bogotá.

Tras dar un paso en el mercado sudamericano, se ha planteado otro en Brasil, en Santa Cruz. Sin embargo, ESPN insiste en que «nadie del club ha sido contactado para una venta».