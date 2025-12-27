Ryan Giggs nombra a Gareth Bale como el mejor futbolista galés de la historia a pesar de haber ganado 13 títulos de la Premier League con el Manchester United
Giggs pasó toda su carrera como jugador en Manchester United, que se extendió desde 1990 hasta 2014. El ex extremo también ganó 64 partidos internacionales con Gales, a quien dirigió durante cuatro años entre 2018 y 2022.
Durante su tiempo a cargo de los Dragones, Giggs dirigió a Bale, presenciando su forma de cerca y personalmente. El propio Bale disfrutó de una brillante carrera como jugador, que incluyó cinco triunfos en la Liga de Campeones durante su tiempo con Real Madrid, mientras que el exjugador de los Spurs también ganó La Liga tres veces con los gigantes españoles.
Y aunque Gales ha producido una serie de talentos impresionantes en su historia, incluidos Ian Rush, John Charles, Neville Southall y Gary Speed, Giggs cree que Bale es el mejor de un grupo increíblemente talentoso. El hombre de 52 años siente que todo lo que Bale ha hecho por el fútbol galés significa que el atacante debería ser considerado el mejor jugador galés de todos los tiempos.
'Gareth ha hecho lo máximo por el fútbol galés'
En el contexto del equipo nacional, Giggs admitió que Bale merece la corona del mejor de todos los tiempos para su nación, diciendo a Wales Online: "Creo que habrá muchos fanáticos que no solo hablarían de mí y de Gareth. Jugadores como Ian Rush y Neville Southall también fueron de clase mundial en su mejor momento.
"Personalmente, creo que Gareth ha hecho lo más por el fútbol galés en cuanto a lo que hizo en 2016 o en los preparativos para ello, los goles que anotó, la importancia de los goles, la manera en que lo hizo."
Los comentarios de Giggs se alinean estrechamente con sus respectivos trayectos internacionales. Mientras que el primero fue a menudo visto como un casi hombre para los Dragons habiendo destacado a nivel de club, Bale fue fundamental cuando Gales llegó a las semifinales de la Euro 2016.
Giggs cree que el verdadero significado de Bale se extiende más allá de las estadísticas y los trofeos, ya que el exjugador del United cree que el jugador de 36 años reformó la cultura del fútbol galés.
"Ahora, casi 10 años después, estás viendo a tantos jóvenes jugadores dentro del sistema que también potencialmente tienen la opción de jugar para Inglaterra, eligiendo Gales por lo que hizo Gareth y el legado que dejó. Entonces, por impacto, es definitivamente Gareth por dónde estábamos y dónde estamos ahora", añadió Giggs.
'Para el club, es una conversación diferente'
Giggs, sin embargo, adaptó su papel para jugar al máximo nivel durante más tiempo, habiéndose retirado del deporte en 2014 a la edad de 40 años. En comparación, Bale tuvo una carrera marcada por las lesiones que lo llevaron a colgar las botas a la edad de 33 años tras un breve paso por la MLS con LAFC.
Bale reveló que el hecho de que su padre enfermara fue lo que influyó en su decisión de retirarse, afirmando: "Mi padre se enfermó y eso jugó un papel fundamental en mi decisión. La gente no sabe por lo que cualquiera está pasando en casa, pero pronto me di cuenta de que hay más en la vida que solo fútbol."
El ex extremo del United, por su parte, cree que hay una distinción entre ambos jugadores a nivel de clubes, añadiendo: "Para clubes, es una conversación diferente porque jugué de los 17 a los 40 y tuve longevidad."
Giggs, nuevamente, admitió que a nivel internacional, Bale sobresale, afirmando: "Pero creo que para Gales y el impacto que ha tenido en el fútbol galés, tiene que ser Gareth."
Giggs no ha dirigido desde 2022
Giggs no ha dirigido profesionalmente desde que dejó su cargo como entrenador de Gales en 2022 tras haber sido arrestado en 2020. Giggs fue acusado de comportamiento controlador y agredir a su exnovia, aunque ha negado los cargos.
"Después de mucha consideración, estoy renunciando a mi puesto como entrenador del equipo nacional masculino de Gales con efecto inmediato," dijo Giggs en un comunicado en ese momento.
"Ha sido un honor y un privilegio dirigir a mi país, pero es correcto que la FA de Gales, el cuerpo técnico y los jugadores se preparen para el torneo con certeza, claridad y sin especulaciones sobre la posición de su entrenador principal."