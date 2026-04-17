Ruud Nijstad: joven defensa del Twente que interesa al Barcelona, el Bayern y el Chelsea

Nijstad entró en la convocatoria del Twente a los 17 años y debutó cuando el capitán Robin Propper sufrió una lesión en la cabeza a los ocho minutos del derbi contra el Heracles, en octubre de 2025. Fue el momento perfecto para estrenarse, ya que, debido a la peculiar estructura de ambos clubes, había jugado en las categorías inferiores de los dos equipos.

Sin embargo, Nijstad ya había mostrado su preferencia por el Twente y brilló en la victoria por 2-1, siendo elegido mejor jugador del partido por la afición.

«Un día precioso», dijo después. «Llevas mucho tiempo trabajando para esto. Llevo ocho años en esta cantera y sueñas con jugar aquí. Que haya pasado hoy, tras solo unos minutos, es increíble. Al principio estaba muy nervioso, pero, a medida que avanzaba el partido, me fui sintiendo más cómodo.

«Crecí con el FC Twente desde muy joven, así que fue bonito salir hoy como suplente. El derbi es diferente, pero hay que afrontarlo como un partido normal. Para mí, no es tan importante como para otros».