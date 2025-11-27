Getty Images Sport
Rute Cardoso rinde emotivo homenaje a Diogo Jota en el primer cumpleaños de su hija
Un hito doloroso para una familia aún de luto
Jota y Cardoso habían sido novios desde la infancia y se casaron en una impresionante ceremonia en Oporto el 22 de junio de 2025, pero su vida como recién casados duró apenas unos días. Menos de dos semanas después, el delantero de 28 años y su hermano, Andre Silva, fallecieron en un trágico accidente.
Su hija, nacida el 26 de noviembre del año pasado, celebró esta semana su primer cumpleaños. Cardoso conmemoró la ocasión publicando una serie de fotografías de Jota abrazando y sonriendo junto a su pequeña. El pie de foto decía simplemente: “Todo un año”.
Portugal todavía se está recuperando de la pérdida de una estrella.
La tragedia ocurrió apenas semanas después de que Jota ayudara a Portugal a derrotar a España en la final de la Liga de las Naciones. En lugar de ser el inicio de un nuevo capítulo en su prometedora carrera internacional, la victoria se convirtió en una de las últimas imágenes de Jota con la camiseta de la selección. Ese día, los homenajes no se hicieron esperar, con el capitán Cristiano Ronaldo encabezando las muestras de respeto.
En X, Ronaldo escribió: "No tiene sentido. Apenas estábamos juntos en la selección nacional, apenas te habías casado... A tu familia, a tu esposa y a tus hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estarás con ellos."
Según el medio portugués Sic Noticias, Ronaldo colaboró con los relojeros de lujo Jacob & Co para diseñar relojes personalizados que conmemoran el triunfo de Portugal en la Liga de las Naciones. Cada pieza cuenta con una esfera esqueleto y el escudo de armas portugués. Ronaldo se aseguró de que estos relojes se entregaran a sus compañeros de selección antes del partido de clasificación para el Mundial contra Armenia, pero también se cercioró de que uno llegara directamente a la familia de Jota.
El periodista portugués Nuno Luz destacó el gesto: "Estos son detalles que se hacen sin publicidad y que muestran la manera genuina de ser de Cristiano Ronaldo. A menudo, la gente de afuera tiene una imagen de él que no corresponde."
En redes sociales, Jacob & Co describió el diseño: "Una esfera esqueleto, diseño personalizado y el escudo de armas portugués, un reloj tan excepcional como los propios campeones."
El Liverpool sigue honrando la memoria de Diogo Jota
La muerte de Jota ha dejado un vacío irremplazable en el Liverpool. Antes del partido contra Nottingham Forest, el entrenador Arne Slot reflexionó con emoción sobre el impacto de la tragedia.
Slot declaró: "Siempre somos juzgados, a veces de manera justa, a veces no. Vi la entrevista con Robertson en vivo y sé que es un problema para nosotros, lo cual es completamente normal. En este momento, siempre pienso en cómo debe sentirse su esposa y sus hijos. Para ellos es mucho, mucho más difícil que para nosotros. Que echaremos de menos al jugador y a la persona es completamente claro. La temporada pasada, allí contra Nottingham Forest íbamos 1-0 abajo y solo le tomó un minuto a Jota para empatar. Ahora hablo del jugador que ciertamente extrañamos, y también de la persona."
Agregó: "Es bueno recordarlo en todo momento, por la persona y el jugador que era. Es imposible medir lo que aportaba a los demás jugadores y a nuestros resultados. Lo último que haría sería usarlo como excusa. Sé que extrañamos al jugador, eso es 100 % seguro, y también a la persona, pero no puedo medir el impacto que eso tiene en nuestros resultados, y nunca lo usaremos como excusa."
El Liverpool retira el dorsal 20 en homenaje a Jota
Liverpool ha confirmado que el dorsal número 20 de Jota ha sido retirado de manera permanente en todo el club, incluyendo Liverpool Women y todas las categorías de la academia.
En un comunicado, el club señaló: "Fue el número que llevó con orgullo y distinción, llevándonos a innumerables victorias, y Diogo Jota será para siempre el número 20 del Liverpool Football Club. Tras consultar con su esposa, Rute, y su familia, podemos anunciar que el dorsal será retirado en honor y memoria de Diogo en todos los niveles, incluyendo LFC Women y la Academia."
El club agregó: "Esta medida reconoce no solo la inconmensurable contribución de nuestro chico de Portugal al éxito del equipo en el campo durante los últimos cinco años, sino también el profundo impacto personal que tuvo en sus compañeros, colegas y aficionados, y las conexiones duraderas que construyó con todos ellos."
Aunque el número de Jota ha sido retirado, su memoria sigue viva en cada rincón de Anfield.
