¡Ruptura turca de Mancini! El seleccionador de Italia deja a Barella y Maldini en casa para evitar una pesadilla con el vuelo

El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, tomó una audaz decisión táctica al dividir su convocatoria de 33 jugadores antes del partido de la UEFA Nations League contra Turquía en Bursa. En lugar de volar con toda la expedición al Ataturk Spor Kompleksi, Mancini dejó a diez jugadores en el Centro Técnico Federal de Coverciano.

Una convocatoria reducida de 23 jugadores tomó el vuelo a Turquía para disputar el partido del grupo a domicilio.

La decisión estratégica busca proteger a jugadores clave de un desgaste innecesario por el viaje durante una exigente ventana internacional.