Getty/GOAL
Traducido por
Rumores sobre el fichaje de Erling Haaland y las «garantías» de Elliot Anderson: la leyenda del Manchester City Paul Dickov evalúa el impacto del caso de 115 cargos por FFP en la plantilla de Enzo Maresca
El Manchester City, declarado culpable de infringir el Fair Play Financiero, pero apelará
Una comisión independiente ha declarado a City culpable de infringir la normativa a una escala descomunal, mientras que un duro comunicado de la Premier League ha acusado a un equipo que disfrutó del dominio nacional bajo Pep Guardiola de llevar a cabo «acuerdos simulados».
City ha mantenido su inocencia en todo momento, con una apelación contra cualquier sanción ya presentada, y el club está convencido de que puede limpiar su nombre. Sin embargo, una saga que se prolonga desde hace tiempo se ha convertido en una distracción no deseada para aficionados, jugadores, entrenadores y miembros de la directiva.
Con la incertidumbre en el ambiente en Lancashire, han surgido preguntas inevitables sobre lo que unos castigos severos podrían significar para City y su plantilla repleta de estrellas. Si se aplicaran deducciones de puntos, e incluso un descenso, algunos jugadores podrían plantearse marcharse a otro lugar.
El prolífico delantero Haaland estaría entre los primeros de esa lista, después de haber sido relacionado ya con los gigantes de LaLiga Barcelona y Real Madrid en un pasado no muy lejano, y cinco años podría ser todo lo que complete en el Etihad.
- Getty
¿Podría Haaland estar pensando en un traspaso en 2027?
Preguntado por si la superestrella noruega mantendrá sus opciones abiertas de cara a los mercados de fichajes de 2027, el héroe de culto del City Dickov, que hablaba en asociación con 247Bet, dijo a GOAL: «Nadie lo sabe. Estaba hablando con alguien cuando estaba en el club sobre si los jugadores se iban a marchar, y nadie lo sabe.
«Es realmente difícil comentar hasta que se sepan cuáles son las sanciones, si se les declara culpables y la apelación no ha funcionado. Sé que todo el club está haciendo, desde todo el personal, no solo los jugadores, es reafirmar su postura sobre el asunto.
«Y creo que, ahora mismo, lo que nos vamos a encontrar, y que al final será bueno para volver al fútbol, es un partido realmente, realmente interesante el domingo. La gente está hablando de cómo reaccionarán los jugadores, si lo usarán como una mentalidad de asedio, el mundo contra nosotros.
«Pero al mismo tiempo, tienen suficiente experiencia y son lo bastante profesionales. Hay muchos jugadores en esa plantilla que han jugado grandes partidos, en grandes momentos, en ambientes de primer nivel. Así que será interesante ver qué pasa el domingo».
¿Qué significa la incertidumbre para los fichajes millonarios del verano?
El City, que ganó el título de la Premier League en ocho ocasiones entre 2012 y 2024, volverá a la acción este fin de semana cuando visite al Liverpool, uno de los equipos que están preparados para presentar reclamaciones de compensación contra rivales nacionales si se confirman las supuestas infracciones de las normas.
Los fichajes millonarios del verano deberían tener un papel destacado en Anfield, con el internacional inglés Anderson y el argentino Fernandez, campeón del mundo, llegando a Mánchester en operaciones por valor de bastante más de 100 millones de libras (132 millones de dólares).
Preguntado por si siente algo por quienes se han visto puestos bajo los focos en un circo deportivo, siendo el prometedor adolescente Ayyoub Bouaddi otro de los incorporados, Dickov añadió: «Obviamente, cuando firmaron, sabían que esto era algo que estaba ahí.
«Obviamente, solo puedo imaginar que recibieron garantías cuando firmaron sobre el futuro del club. Quizá, viendo las declaraciones de Khaldoon [Al Mubarak] y Ferran [Soriano], eso probablemente no ha hecho más que reiterar lo que ha estado pasando, porque su postura no ha, desde el principio, desde el principio hasta que se presentaron los cargos, hasta la apelación, su postura no ha cambiado.
«Solo puedo imaginar que cuando los jugadores firmaron en verano fue exactamente lo mismo. Como los aficionados, lo único que pueden hacer todos los jugadores es confiar en el club y en lo que está haciendo».
- Getty/GOAL
El Manchester City sigue aspirando a grandes títulos con Maresca
A pesar de todo el ruido en torno a las deducciones de puntos, las multas y los embargos de fichajes, el City ha arrancado la temporada 2026-27 con estilo, sumando el pleno de puntos en cinco partidos de la Premier League para situarse líder de la clasificación.
También ha alcanzado la cuarta ronda de la Carabao Cup y ha estrenado su casillero de victorias en la Champions League. Enzo Maresca lleva ahora el timón, tras suceder al legendario Guardiola, y espera que varios caminos hacia grandes títulos no queden cerrados por las sanciones relacionadas con el FFP más severas.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias