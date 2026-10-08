Una comisión independiente ha declarado a City culpable de infringir la normativa a una escala descomunal, mientras que un duro comunicado de la Premier League ha acusado a un equipo que disfrutó del dominio nacional bajo Pep Guardiola de llevar a cabo «acuerdos simulados».

City ha mantenido su inocencia en todo momento, con una apelación contra cualquier sanción ya presentada, y el club está convencido de que puede limpiar su nombre. Sin embargo, una saga que se prolonga desde hace tiempo se ha convertido en una distracción no deseada para aficionados, jugadores, entrenadores y miembros de la directiva.

Con la incertidumbre en el ambiente en Lancashire, han surgido preguntas inevitables sobre lo que unos castigos severos podrían significar para City y su plantilla repleta de estrellas. Si se aplicaran deducciones de puntos, e incluso un descenso, algunos jugadores podrían plantearse marcharse a otro lugar.

El prolífico delantero Haaland estaría entre los primeros de esa lista, después de haber sido relacionado ya con los gigantes de LaLiga Barcelona y Real Madrid en un pasado no muy lejano, y cinco años podría ser todo lo que complete en el Etihad.