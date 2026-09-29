El Bayern Múnich presionó durante mucho tiempo para fichar a Wirtz, pero el jugador rechazó el traspaso en el verano de 2025 y pasó del Leverkusen al Liverpool a cambio de 125 millones de euros. Y tras una primera temporada decepcionante, el jugador no ofreció el nivel esperado en la Copa del Mundo.

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Esta temporada, Wirtz se ha convertido en titular con el Liverpool bajo la dirección del nuevo entrenador Andoni Iraola, pero no ha marcado y solo ha dado una asistencia, pese a destacar estadísticamente en la presión, en las carreras a la espalda de la defensa y en el pase entre líneas; por ello ha recibido críticas en Inglaterra, ya que su rendimiento avivó los rumores sobre su salida hacia el Bayern.

Rummenigge afirmó: "Cada paso que da un jugador debe pensarlo con cuidado de antemano".

Y añadió que, "sinceramente", le sorprendió la evolución de Wirtz, explicando: "La impresión a la que llegamos fue que se fue al Liverpool porque el entrenador en aquel momento, Arne Slot, le prometió darle la posición de jugador número 10, la misma posición que ocupaba en el Leverkusen. Ese fue un factor importante en su decisión de unirse al Liverpool".

Y recalcó: "No había diferencias dramáticas en lo que respecta al aspecto económico".

Bajo la dirección de Slot, Wirtz jugó mucho en la banda izquierda o se quedó como suplente, antes de recuperar su ritmo hacia la mitad de la temporada, cuando aumentó sus contribuciones ofensivas durante un tiempo, para luego bajar de nivel tras sufrir una lesión, cerrando la temporada con 17 contribuciones, entre ellas 7 goles y 10 asistencias, en 49 partidos.