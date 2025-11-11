¿Rumbo a Liverpool o Bayern? Nico Schlotterbeck está dispuesto a rechazar la oferta de contrato de Borussia Dortmund por su frustración con el entrenador Niko Kovac
Las frustraciones de Schlotterbeck con el estilo de juego de Kovac
El contrato del defensor del Dortmund, Schlotterbeck, se extiende hasta 2027, pero las crecientes tensiones con el entrenador Kovac han generado incertidumbre sobre su futuro, según Bild. El central alemán está supuestamente descontento con el estilo de juego pragmático y poco atractivo de Kovac, especialmente tras los resultados decepcionantes contra Bayern, Manchester City y Hamburgo.
A pesar de la fricción, Dortmund está ansioso por mantener a Schlotterbeck en el club y están preparando una extensión de contrato hasta 2030. El acuerdo propuesto aumentaría su salario anual en alrededor de 2,5 millones de euros a al menos 8 millones por año, con bonificaciones relacionadas con el desempeño que podrían llevar el paquete total más allá de los 9 millones.
El director ejecutivo de Dortmund, Lars Ricken, expresó su apoyo a la decisión de Schlotterbeck de tomarse su tiempo antes de comprometerse a una renovación de contrato. Sin embargo, también advirtió que el club no esperaría indefinidamente, diciendo: “No nos apresuraremos. Pero, por supuesto, no queremos prolongarlo indefinidamente, todos son conscientes de eso.”
La negativa de Schlotterbeck a comprometer su futuro
Schlotterbeck se unió al Dortmund desde el Freiburg en 2022 y desde entonces se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo. El defensor alemán ha hecho 134 apariciones, anotando seis goles y proporcionando 14 asistencias. Conocido por su versatilidad, velocidad y fuerte defensa en el uno contra uno, Schlotterbeck se ha establecido como uno de los mejores defensores de Europa. Su capacidad para leer el juego y contribuir tanto a la estabilidad defensiva como a la construcción del ataque ha sido crucial para el Dortmund. Jugó un papel clave en el desafío por el título de la Bundesliga 2022-23 del club, demostrando liderazgo y consistencia a lo largo de la temporada.
Schlotterbeck se negó a comprometer su futuro con el Borussia Dortmund después de su derrota por 2-1 ante el Bayern, diciendo: “Todavía me queda más de un año y medio en mi contrato. Me sentaré con Sebastian [Kehl], elaboraremos un plan y veremos hacia dónde conduce.”
Aunque el defensor insistió en que está feliz en el club, reconoció la importancia de la decisión respecto a la renovación de su contrato, afirmando: “Me siento muy cómodo en Dortmund y no tengo problema en continuar en este camino. Pero obviamente es una decisión importante para mi carrera.”
Bayern, Madrid y Liverpool listos para ir tras Schlotterbeck
Bayern ha incluido a Schlotterbeck en su lista como un posible reemplazo si Dayot Upamecano deja el club en una transferencia gratuita, viendo al defensor del Dortmund como una opción ideal a largo plazo. Alemania’s World Cup-winning captain Lothar Matthaus ha dejado clara su postura, afirmando que Bayern no puede permitirse titubear. Cree que Schlotterbeck debería ser visto como más que solo una alternativa, describiéndolo en cambio como el sucesor lógico si Upamecano deja el club. “Si las cosas no funcionan con Upamecano, entonces Schlotterbeck definitivamente sería más que una alternativa," dijo. "Entonces traerlo a Múnich sería casi una necesidad.”
Matthaus cree que la experiencia de Schlotterbeck en la Bundesliga sería una gran ventaja, diciendo: “Porque está familiarizado con la Bundesliga, porque juega junto a [Jonathan] Tah en el equipo nacional.”
Mientras tanto, los gigantes españoles del Real Madrid también están monitoreando al defensor como un posible objetivo si su búsqueda de Upamecano falla. Schlotterbeck es visto como un socio confiable a largo plazo para Dean Huijsen, con Antonio Rudiger y David Alaba acercándose a las etapas finales de sus carreras y Eder Militao lidiando con lesiones recurrentes.
Premier League side Liverpool también ha mostrado interés, identificando a Schlotterbeck como un posible reemplazo para el lesionado Gabriele Leoni, con el contrato de Ibrahima Konate pronto a expirar.
¿A dónde irá Schlotterbeck?
Dortmund buscará obtener claridad sobre el futuro de Schlotterbeck para el final de la temporada, ya que su continua negativa a extender dejaría al club con solo un año restante en su contrato, reduciendo significativamente su valor de mercado. Bayern podría estar en una posición privilegiada para ficharlo, aunque su interés podría enfriarse si Upamecano acuerda una extensión de contrato.
Por ahora, Dortmund y el entrenador Kovac usarán el parón internacional para analizar sus derrotas recientes e implementar los ajustes tácticos necesarios. Mientras tanto, Schlotterbeck se mantiene enfocado en terminar la temporada con fuerza antes de evaluar sus opciones en el verano.