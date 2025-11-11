¿Rumbo a Liverpool o Bayern? Nico Schlotterbeck está dispuesto a rechazar la oferta de contrato de Borussia Dortmund por su frustración con el entrenador Niko Kovac

Schlotterbeck se unió al Dortmund desde el Freiburg en 2022 y desde entonces se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo. El defensor alemán ha hecho 134 apariciones, anotando seis goles y proporcionando 14 asistencias. Conocido por su versatilidad, velocidad y fuerte defensa en el uno contra uno, Schlotterbeck se ha establecido como uno de los mejores defensores de Europa. Su capacidad para leer el juego y contribuir tanto a la estabilidad defensiva como a la construcción del ataque ha sido crucial para el Dortmund. Jugó un papel clave en el desafío por el título de la Bundesliga 2022-23 del club, demostrando liderazgo y consistencia a lo largo de la temporada.

Schlotterbeck se negó a comprometer su futuro con el Borussia Dortmund después de su derrota por 2-1 ante el Bayern, diciendo: “Todavía me queda más de un año y medio en mi contrato. Me sentaré con Sebastian [Kehl], elaboraremos un plan y veremos hacia dónde conduce.”

Aunque el defensor insistió en que está feliz en el club, reconoció la importancia de la decisión respecto a la renovación de su contrato, afirmando: “Me siento muy cómodo en Dortmund y no tengo problema en continuar en este camino. Pero obviamente es una decisión importante para mi carrera.”

