El Dinamo de Moscú ha cancelado los fichajes del delantero de Botafogo Matheus Martins y del extremo de Flamengo Gonzalo Plata después de rechazar a ambos jugadores durante los reconocimientos médicos. Las dos estrellas ya habían llegado a Rusia durante el fin de semana y posaron con bufandas del club en el aeropuerto antes de este giro repentino.

La operación frustrada por Martins estaba valorada en 7 millones de euros fijos más 1 millón de euros en bonus. El traspaso de Plata iba a reportar a Flamengo 60 millones de reales fijos, además de 12 millones de reales en posibles variables.

La decisión ha provocado una gran indignación en Río de Janeiro, y tanto Botafogo como Flamengo prometen ahora emprender acciones legales contra el club ruso.