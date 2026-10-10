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Rui Pinto GOAL GFX HDGetty GOAL
Muhammad Zaki
Traducido por

Rui Pinto, denunciante del Manchester City, vuelve a protección de testigos mientras el creador de Football Leaks revela su temor a un «intento de asesinato»

Manchester City
Premier League

Rui Pinto, la cara visible del sitio web Football Leaks que desencadenó la investigación de la Premier League sobre el Manchester City, ha recuperado su condición de testigo protegido. El denunciante había expresado un temor real por su seguridad personal después de que las autoridades decidieran inicialmente retirarle su dispositivo de protección a principios de este mes.

  • La protección se restablece en el rápido giro de guion portugués

    Pinto, el creador de 37 años de la plataforma Football Leaks, ha sido readmitido en un programa de protección de testigos tras una rápida rectificación de las autoridades. Su estatus de seguridad, del que disfrutaba desde 2020, fue revocado de forma abrupta, lo que le hizo temer por su vida.

    La retirada inicial provocó una seria preocupación en el portugués. Sin embargo, el Ministerio de Justicia de Portugal intervino, al reconocer que Pinto no había sido informado debidamente de los motivos de la finalización, ni se le ofreció la oportunidad de recurrir la decisión.


  • HUNGARY-PORTUGAL-FBL-HACKING-TRIALAFP

    Pinto denuncia un «manifiesto abuso de poder»

    Antes del giro de guion, Pinto lanzó un llamamiento público para recaudar 2,5 millones de euros (2,1 millones de libras) para su propia seguridad, lanzando una seria advertencia sobre su integridad. Declaró en X: «Dadas estas circunstancias, no tengo otra alternativa que trasladarme, en los próximos días, a un lugar no revelado durante un periodo indefinido, debido a las múltiples amenazas de muerte que he recibido y al grave riesgo de un intento de asesinato contra mí».

    Tras la restitución, Pinto acudió a las redes sociales para agradecer a la ministra de Justicia de Portugal, Rita Alarcao Judice, mientras criticaba duramente a la comisión responsable de la retirada inicial.

    «Expreso mi agradecimiento por la medida adoptada por la ministra de Justicia de Portugal, Rita Alarcao Judice, que restableció la legalidad al revocar una decisión tomada por los miembros de la Comisión responsable del Programa de Protección de Testigos de Portugal, que actuaron en clara violación de la ley y con un manifiesto abuso de poder», escribió Pinto.

    «Se trata de una situación particularmente grave, más aún porque, dadas sus funciones, los miembros de esta Comisión tienen una responsabilidad mayor de defender el Estado de derecho y salvaguardar los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos que, debido a la naturaleza específica del Programa, se encuentran en una situación especialmente vulnerable e incierta».


  • La confianza quedó hecha añicos pese a la readmisión

    Las revelaciones de Pinto a través de Football Leaks fueron fundamentales para que la Premier League acusara al Manchester City de 115 infracciones de la normativa financiera. Desde entonces, el City ha sido declarado culpable de 114 de esos cargos, con posibles sanciones en el horizonte si se desestima un recurso.

    A pesar de haber recuperado su dispositivo de seguridad, Pinto admite que su fe en el sistema está rota. Añadió: «A pesar de este restablecimiento de la legalidad, la forma en que han actuado los miembros de la Comisión me impide depositar en ellos cualquier confianza o sentirme seguro de su trabajo. Esa conducta es claramente contraria a los principios que deben guiar un programa de protección de testigos, cuya credibilidad y eficacia dependen, ante todo, del respeto a la ley, la imparcialidad y la confianza de quienes recurren a él.

    «Me gustaría concluir expresando mi especial agradecimiento a todos los que han mostrado su apoyo y contribuido a la campaña de recaudación de fondos. A todos vosotros, mi más sincero agradecimiento por seguir a mi lado en esta causa que, a pesar de la decisión de hoy, aún está lejos de resolverse».


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  • 맨체스터 시티 (Manchester City)Getty Images

    Un periodo de revisión crucial de 10 días

    Pinto dispone ahora de 10 días hábiles para revisar formalmente la retirada original de su estatus de protección. Durante este periodo, su equipo legal evaluará los fundamentos sobre los que la comisión actuó inicialmente.

    Mientras tanto, la situación general sigue siendo muy volátil. El jugador de 37 años seguirá dependiendo de las medidas de seguridad del Estado, aunque sus comentarios públicos dejan claro que considera su seguridad a largo plazo una batalla constante.

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