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Rui Pinto, denunciante del Manchester City, pierde el estatus de testigo protegido en Portugal tras un veredicto de culpabilidad «histórico»
Retiran la protección a Pinto
Según The Guardian, las autoridades portuguesas han revocado oficialmente la condición de testigo protegido de Pinto. El hacker de 37 años, que fundó la web Football Leaks, entró originalmente en el programa estatal de protección en 2020 después de dar a la policía acceso a millones de archivos confidenciales.
A pesar de una agresión física en Lisboa el pasado mes de abril que dejó a Pinto con un moratón en la ceja, la policía local ha considerado de forma controvertida que la amenaza actual para su seguridad es baja. Según se informa, los funcionarios han aconsejado al portugués que limite estrictamente su uso de las redes sociales y que permanezca alerta durante las interacciones familiares.
Esta retirada abrupta de la seguridad llega inmediatamente después de que la Premier League declarara al Manchester City culpable de 114 cargos financieros. La filtración inicial de datos de Pinto, compartida con Der Spiegel en 2018, sirvió como principal catalizador de la investigación de nueve años sobre las prácticas contables del club del Etihad.
- AFP
Arrasando al City y a Infantino
Tras el histórico veredicto del martes contra el City, Pinto recurrió a las redes sociales para realizar una durísima valoración de la cúpula del club. Calificó la resolución como una «decisión histórica para el fútbol inglés» y acusó a los ejecutivos del Etihad de actuar con total impunidad durante casi una década.
«Desde el principio, han demostrado una falta total de respeto por las reglas, por los organismos responsables de supervisar y regular el juego, por la integridad de la competición, por los otros clubes y, sobre todo, por los aficionados», escribió Pinto en X. Concluyó su valoración afirmando que «años y años de trampas, mentiras y manipulación por fin tendrán consecuencias».
Pinto también lanzó una furiosa diatriba contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, haciendo referencia a la anterior etapa del dirigente como secretario general de la UEFA. Alegó que Infantino se saltó activamente los cauces adecuados para proteger tanto al City como al Paris Saint-Germain de duras sanciones europeas en 2014.
«Dadas sus acciones como secretario general de la UEFA y, más recientemente, como presidente de la FIFA, solo puedo decir, en mi humilde opinión, que Gianni Infantino se ha convertido en un cáncer para el fútbol y no debería tener cabida en el futuro del juego», publicó.
Las consecuencias de Football Leaks
Pinto sigue siendo una figura muy divisiva dentro del fútbol mundial. Aunque los defensores de la transparencia lo elogian enormemente por destapar una manipulación financiera generalizada, también tiene antecedentes penales. En septiembre de 2023, recibió una condena de cuatro años de prisión, suspendida, en Portugal por intento de extorsión, acceso ilegal a datos y violación de correspondencia.
Sus revelaciones han sacudido continuamente al estamento del fútbol. Aunque el City logró revocar con éxito una anterior sanción de la UEFA que le excluía de la Liga de Campeones en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en 2020, no pudo escapar al escrutinio nacional.
La Premier League dictaminó finalmente esta semana que el gigante inglés disfrazó más de 900 millones de libras esterlinas en financiación mediante contratos comerciales «falsos» y contabilidad fraudulenta.
- Getty
A la espera del recurso
El Manchester City se enfrenta ahora a una carrera contrarreloj para impugnar la contundente resolución de la Premier League. El club tiene hasta el viernes 2 de octubre para presentar oficialmente un recurso contra los veredictos de culpabilidad.
Mientras tanto, Pinto se verá obligado a desenvolverse en su nueva realidad sin protección estatal. Mientras el mundo del fútbol espera la confirmación final de los castigos inminentes para el City, la seguridad del denunciante sigue siendo objeto de un intenso escrutinio público.
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