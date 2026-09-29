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Germany Training SessionGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Traducido por

Rudi Voller confirma que Jurgen Klopp descartará la convocatoria de 44 jugadores de Alemania para un grupo más reducido en noviembre

R. Voeller
J. Klopp
Alemania
UEFA Nations League A

El director deportivo de Alemania, Rudi Voller, confirmó que Jurgen Klopp abandonará su enorme convocatoria de 44 jugadores en favor de una plantilla tradicional y más reducida para los compromisos internacionales de noviembre. El radical enfoque de doble grupo fue diseñado como una ventana de pruebas única, pero la jerarquía de la selección nacional ha insistido en que pronto se volverá a la normalidad.

  • El director confirma sus planes de reducir la plantilla

    El director deportivo Voller ha confirmado que Klopp reducirá su inflada selección de 44 jugadores a un grupo más definido en noviembre. El nuevo entrenador reconoció que dividió el grupo en dos plantillas distintas a lo largo de cuatro partidos de la Nations League como experimento inicial. Klopp adoptó esta medida temporal para evaluar a fondo el grupo de talento de Alemania antes de decidir su estructura base definitiva.

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  • imago-sport-1083920637.jpgSven Simon

    La fase de audiciones precede a la racionalización de noviembre

    Voller subrayó que la convocatoria masiva fue simplemente una medida puntual pensada para facilitar la transición del nuevo cuerpo técnico. En una entrevista con Bild am Sonntag, Voller dijo: "Noviembre es cuando cuenta, entonces veremos la lista reducida de Jurgen. Ya no habrá 44 jugadores convocados".

    También insistió en que el grupo actual "tampoco está cerrado", lo que supone un mensaje de ánimo para jugadores que se quedaron fuera, como Angelo Stiller, Deniz Undav, Maximilian Beier y Leroy Sane.

  • El proceso de selección exige responsabilidad personal

    La jerarquía de la selección se negó a ofrecer un trato especial o explicaciones directas a los jugadores consagrados que quedaron fuera de la convocatoria inicial. Voller añadió: «Así son las cosas en el fútbol profesional. A veces no te seleccionan, y tienes que asumirlo y demostrar tu valía».

    A pesar de las crecientes críticas tras la sorprendente derrota en casa ante Grecia, Klopp sigue respaldando por completo su radical plan de rotación entre el grupo inicial de 24 jugadores y la posterior selección de 20.

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Partidos cruciales ponen a prueba a los aspirantes secundarios

    Alemania está bajo presión para reaccionar de inmediato cuando reciba a Serbia antes de viajar a Grecia en sus próximos compromisos de la Liga de Naciones. La irregularidad en el arranque con Klopp hace que establecer un bloque fijo sea ahora una prioridad urgente antes de que entren en vigor los recortes en la convocatoria. Estos partidos restantes representan una última prueba para que los jugadores secundarios demuestren su valía para Alemania.

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