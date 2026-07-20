Rudi García ya no es el seleccionador de Bélgica: «Hemos decidido poner fin a la excelente trayectoria de los últimos 18 meses. Fuimos los únicos que le marcamos un gol a España»

Tras reunirme con la Federación, he decidido no seguir tras 18 meses de buen trabajo. Dejo a Bélgica en la Liga A de la Liga de Naciones y entre las ocho mejores selecciones del mundo. Solo España, los nuevos campeones —a los que fuimos los únicos en marcar un gol en ocho partidos—, nos impidió avanzar en la competición más prestigiosa. Quiero agradecer a este gran grupo de jugadores, al director deportivo Vincent Mannaert y a los aficionados que nos apoyaron en el Mundial, incluso de madrugada», concluye el mensaje de Rudi García.