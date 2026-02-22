Getty Images Sport
Ruben Loftus-Cheek será operado tras sufrir una terrible lesión en el partido del AC Milan contra el Parma
Loftus-Cheek sufre una terrible lesión
Loftus-Cheek saltó para rematar de cabeza al comienzo del último partido del Milan en la Serie A y fue golpeado por el portero del Parma, Edoardo Corvi. El guardameta intentó despejar el balón con el puño, pero golpeó al centrocampista en la mandíbula, que tuvo que ser retirado en camilla. El excentrocampista del Chelsea y del Crystal Palace no perdió el conocimiento, pero sí algunos dientes. Según Sky Italia, el centrocampista sufrió una fractura del hueso alveolar, la parte del cráneo que mantiene los dientes en su sitio.
Como resultado, Loftus-Cheek será operado y podría estar varios meses de baja, lo que prácticamente acaba con sus esperanzas de formar parte de la selección inglesa para el Mundial de Norteamérica este verano.
El estado de forma de Loftus-Cheek
El centrocampista inglés, que ha disputado 11 partidos con su selección, ha jugado 27 partidos con el Milan en todas las competiciones esta temporada. En ese tiempo, ha marcado tres goles y ha dado una asistencia, pero ahora se enfrenta a una larga baja.
En octubre se informó de que el Milan había mantenido conversaciones con Loftus-Cheek sobre un nuevo contrato. La fuerza física, la habilidad técnica y el talento del centrocampista para realizar carreras tardías hacia el área le han convertido en un jugador clave para los rossoneri. Su impresionante rendimiento en el club le valió la convocatoria para la selección inglesa tras una larga ausencia. Aunque el Milan y el entrenador Massimiliano Allegri están interesados en asegurar su futuro, según se informa, esperarán hasta el final de la temporada para iniciar las negociaciones formales, lo que les permitirá evaluar su rendimiento y su condición física a lo largo de toda la campaña.
Loftus-Cheek vuelve a la selección inglesa
El centrocampista fue calificado como «completo» por el director deportivo Igli Tare en junio. Este afirmó: «¿Cómo sustituir a Reijnders? El Milan cuenta con Loftus-Cheek, uno de los centrocampistas más completos de Europa, que puede ser fundamental para la temporada. No hay duda sobre la calidad del jugador, pero debemos tener cuidado con el tema de las lesiones».
En septiembre, Loftus-Cheek fue convocado por Thomas Tuchel para la selección inglesa por primera vez en seis años. No llegó a jugar en la victoria por 5-0 de Inglaterra sobre Letonia en la fase de clasificación para el Mundial.
¿Qué viene después?
El Milan jugará contra el Cremonese. Es casi seguro que no contará con Loftus-Cheek, y el club ocupa actualmente el segundo puesto de la Serie A, a 10 puntos de su acérrimo rival, el Inter.
