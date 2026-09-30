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FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP
Khaled Mahmoud
Traducido por

Ruben Dias resta importancia al drama con Cristiano Ronaldo. La estrella de Portugal responde a las críticas por el desaire a un aficionado de CR7 y la tensión en el equipo

R. Dias
C. Ronaldo
Portugal
Dinamarca vs Portugal
Dinamarca
UEFA Nations League A

El defensa del Manchester City Ruben Dias ha salido al paso del creciente ruido en torno al comportamiento reciente de Cristiano Ronaldo durante su concentración con la selección. Mientras Portugal prepara su último partido de la Nations League, el central insistió en que el escrutinio externo sobre el legendario delantero está enormemente sobredimensionado por los medios.

  • Defendiendo al capitán de Brasil

    La concentración de Portugal ha estado marcada por las conversaciones sobre la reciente conducta de Ronaldo, después de la tensión surgida tras la victoria del domingo por 2-1 sobre Noruega, en la que el jugador de 41 años no participó pese a la promesa de Jorge Jesus de darle 30 minutos, se marchó enfadado sin dar las gracias a los aficionados y se perdió dos sesiones de entrenamiento. Sin embargo, con el seleccionador asegurando que la decisión fue puramente táctica, parece que la calma ha regresado antes del choque del jueves de la Liga de Naciones contra Dinamarca.

    Dias se mostró tajante al afirmar que el veterano delantero sigue siendo una parte vital del grupo, al margen de los titulares generados por sus reacciones individuales sobre el terreno de juego. Preguntado por cómo ve la plantilla este tipo de incidentes y si sienten la necesidad de tratarlos con el capitán, Dias ofreció una perspectiva pragmática. «Sinceramente, hablando por mí, por Bernardo y por Bruno, nadie le da a esta cuestión tanta importancia como ellos», explicó el defensa, sugiriendo que a los jugadores les preocupa mucho menos este relato que al público.

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    Normalizar una frustración de alto riesgo

    Ronaldo y Jesus se reunieron el martes por la noche junto al presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proenca, y ambos mantuvieron una conversación para limar asperezas y resolver sus diferencias, al menos según la versión oficial.

    Para reforzar su argumento, Dias retó a los medios a encontrar a un jugador que se haya mantenido perfectamente sereno durante una larga carrera en la élite. «Son momentos que ocurren, como le pasa a cualquiera», dijo. «Díganme un jugador que nunca haya tenido un problema con un entrenador, o una situación complicada, un desacuerdo. Que nunca haya tenido un momento de frustración con un entrenador o consigo mismo. Son cosas naturales que vivimos, parte de la vida de todo el mundo. Es importante saber poner las cosas en perspectiva y seguir adelante».

  • Abordando los rumores sobre el desaire a la afición

    La conversación también giró en torno a acusaciones concretas de que Ronaldo no había reconocido a los aficionados. Después de disputar 67 minutos en la victoria inaugural de Portugal por 1-0 sobre Gales, el veterano delantero se quedó en el banquillo durante todo el triunfo por 2-1 ante Noruega y, posteriormente, en un gesto de frustración, se marchó por el túnel sin saludar a los seguidores.

    Dias destacó lo rápido que cambia el ambiente una vez suena el pitido final y el equipo logra sus objetivos sobre el césped. «Es un momento de frustración que dura 10, 15 o 20 segundos», explicó al ser preguntado por el asunto. «Eso no disminuye de ninguna manera el compromiso que hemos tenido con nuestra selección durante más de 20 años. En un momento tienes ese instante de frustración y, cinco minutos después, todos estamos celebrando una victoria importante para nuestra selección».

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    La atención sigue centrada en el terreno de juego

    Aunque el foco estaba puesto en gran medida en Ronaldo, los medios también intentaron involucrar al defensa del Manchester City Dias en una conversación sobre los continuos problemas extradeportivos de su club, con el conjunto inglés afrontando actualmente una crisis sin precedentes después de que una comisión independiente lo declarara culpable de casi todos los 115 cargos financieros.

    Manteniendo un límite profesional, Dias cortó cualquier pregunta sobre el procedimiento en el Etihad Stadium para garantizar que la rueda de prensa siguiera centrada en los objetivos de la selección nacional. «Entiendo su pregunta, pero, por favor, entienda que no voy a comentar nada que no esté relacionado con la selección nacional», afirmó.

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