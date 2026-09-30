La concentración de Portugal ha estado marcada por las conversaciones sobre la reciente conducta de Ronaldo, después de la tensión surgida tras la victoria del domingo por 2-1 sobre Noruega, en la que el jugador de 41 años no participó pese a la promesa de Jorge Jesus de darle 30 minutos, se marchó enfadado sin dar las gracias a los aficionados y se perdió dos sesiones de entrenamiento. Sin embargo, con el seleccionador asegurando que la decisión fue puramente táctica, parece que la calma ha regresado antes del choque del jueves de la Liga de Naciones contra Dinamarca.

Dias se mostró tajante al afirmar que el veterano delantero sigue siendo una parte vital del grupo, al margen de los titulares generados por sus reacciones individuales sobre el terreno de juego. Preguntado por cómo ve la plantilla este tipo de incidentes y si sienten la necesidad de tratarlos con el capitán, Dias ofreció una perspectiva pragmática. «Sinceramente, hablando por mí, por Bernardo y por Bruno, nadie le da a esta cuestión tanta importancia como ellos», explicó el defensa, sugiriendo que a los jugadores les preocupa mucho menos este relato que al público.