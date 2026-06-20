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Rúben Dias afirma que las críticas a Cristiano Ronaldo «no son nada nuevo», mientras Portugal se une en torno al «sueño» del Mundial
El empate inicial suscita críticas
La Seleção empezó con un empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en Kansas City. João Neves adelantó a los favoritos de cabeza en los primeros minutos, pero los europeos fallaron en la puntería y Yoane Wissa igualó justo antes del descanso. El empate generó críticas de aficionados y exjugadores, muchas de ellas dirigidas al capitán, de 41 años, por su escasa aportación ofensiva.
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El defensa hace caso omiso de los rumores externos
Antes del partido, Dias respondió con calma a las críticas sobre el equipo y su delantero estrella: «Las críticas no son solo hacia un jugador. Cris está en el ojo del huracán, pero en este momento todos lo estamos. No creo que esté pasando nada fuera de lo normal; ha sido así desde que estoy aquí, seguirá siendo así, así que no es nada nuevo».
Sobre las especulaciones en redes, añadió: «No son importantes. Estamos unidos en un sueño y no nos distraemos con eso».
La plantilla reacciona ante el fallo táctico
El veterano delantero hizo historia al convertirse en el jugador de campo de mayor edad en ser titular en un partido del Mundial, aunque prolongó su rachade diez encuentros sin marcar en el torneo. Tras analizar los errores tácticos que permitieron a la selección africana volver a meterse en el partido, el equipo admitió una bajada de intensidad.
Díaz explicó: «Ahora hay tantos analistas hablando del partido y sacando conclusiones sobre lo que salió mal, que en algunas publicaciones la gente ya se ha dado cuenta de lo que no salió tan bien.
«Marcamos pronto y empezamos bien, pero luego nos relajamos y perdimos la disciplina. Eso nos hizo menos eficaces, no les infundimos el miedo necesario y el partido tomó un rumbo extraño.
Al final perdimos la disciplina, lo sabemos, pero veo aspectos positivos de cara al futuro».
Sobre la reacción del público, añadió: «No he visto gran parte de lo que se ha dicho. No he leído críticas importantes, pero cuando los resultados no son positivos, es natural que aumenten.
Eso no tambalea nuestra confianza. Cuanto antes lleguen las dificultades, mejor; debemos seguir creciendo y no esperar un camino de rosas. Lo importante es mantener los pies en el suelo».
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Se necesita una respuesta urgente en Houston
La selección de Roberto Martínez debe recuperar rápido su disciplina defensiva para el crucial partido del martes ante Uzbekistán, debutante en el torneo. El encuentro será una prueba de carácter para un equipo bajo presión, que busca impulsar su campaña en el Grupo K.
Sumar los tres puntos es clave para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación de cara al último duelo de grupo frente a Colombia, una de las potencias sudamericanas.