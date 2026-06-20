El veterano delantero hizo historia al convertirse en el jugador de campo de mayor edad en ser titular en un partido del Mundial, aunque prolongó su rachade diez encuentros sin marcar en el torneo. Tras analizar los errores tácticos que permitieron a la selección africana volver a meterse en el partido, el equipo admitió una bajada de intensidad.

Díaz explicó: «Ahora hay tantos analistas hablando del partido y sacando conclusiones sobre lo que salió mal, que en algunas publicaciones la gente ya se ha dado cuenta de lo que no salió tan bien.

«Marcamos pronto y empezamos bien, pero luego nos relajamos y perdimos la disciplina. Eso nos hizo menos eficaces, no les infundimos el miedo necesario y el partido tomó un rumbo extraño.

Al final perdimos la disciplina, lo sabemos, pero veo aspectos positivos de cara al futuro».

Sobre la reacción del público, añadió: «No he visto gran parte de lo que se ha dicho. No he leído críticas importantes, pero cuando los resultados no son positivos, es natural que aumenten.

Eso no tambalea nuestra confianza. Cuanto antes lleguen las dificultades, mejor; debemos seguir creciendo y no esperar un camino de rosas. Lo importante es mantener los pies en el suelo».



