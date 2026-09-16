Amorim no se hace ninguna ilusión respecto a las expectativas depositadas en él. A pesar de un inicio sólido de temporada en la Serie A, los empates consecutivos ante la Juventus y la Lazio han abierto pronto el debate entre la afición rossonera. Amorim se ha referido a la ola de escrutinio que rodea su inicio de etapa en el Milan, al afirmar que las grandes expectativas son una parte inherente de representar a un gigante europeo. En la previa del estreno en la fase de liga de la Europa League ante el Benfica, el entrenador no se mostró alterado por el ruido externo tras las últimas actuaciones.

«Es normal recibir críticas, no me preocupan, no es un problema: a veces quiero proteger a mis jugadores y eso es lo que quiero. Lo bueno de los momentos difíciles que has vivido en otros clubes es que te dan experiencia. Ese es el precio que tienes que pagar por ser el entrenador de un gran club, así que lo entiendo todo muy bien; para mí es normal. Haré las cosas a mi manera, y creo que eso está claro para todo el mundo», dijo Amorim a Sky Sport Italia.