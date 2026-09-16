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Ruben Amorim resta importancia a las críticas al AC Milan pese a su arranque invicto mientras el Milan se prepara para el duelo contra el Benfica
Amorim asume la presión en San Siro
Amorim no se hace ninguna ilusión respecto a las expectativas depositadas en él. A pesar de un inicio sólido de temporada en la Serie A, los empates consecutivos ante la Juventus y la Lazio han abierto pronto el debate entre la afición rossonera. Amorim se ha referido a la ola de escrutinio que rodea su inicio de etapa en el Milan, al afirmar que las grandes expectativas son una parte inherente de representar a un gigante europeo. En la previa del estreno en la fase de liga de la Europa League ante el Benfica, el entrenador no se mostró alterado por el ruido externo tras las últimas actuaciones.
«Es normal recibir críticas, no me preocupan, no es un problema: a veces quiero proteger a mis jugadores y eso es lo que quiero. Lo bueno de los momentos difíciles que has vivido en otros clubes es que te dan experiencia. Ese es el precio que tienes que pagar por ser el entrenador de un gran club, así que lo entiendo todo muy bien; para mí es normal. Haré las cosas a mi manera, y creo que eso está claro para todo el mundo», dijo Amorim a Sky Sport Italia.
- AFP
Exige concentración total
El técnico también se apresuró a descartar la idea de un «objetivo mínimo» para el club en la competición secundaria de la UEFA, al destacar el peso histórico de la camiseta del Milan. Preguntado por sus objetivos concretos en el torneo, Amorim fue categórico sobre el nivel de exigencia que se requiere en San Siro.
«En clubes grandes como el Milan, el concepto de objetivo mínimo no existe. O ganas o no ganas, y si no ganas, hay críticas. El único objetivo es ganar, para evitarlas. Esa es mi experiencia. También la viví en Portugal: cuando no llegas a una final o no ganas, es un fracaso», dijo el exentrenador del Manchester United.
Un reencuentro emotivo con el Benfica
El partido marca un momento personal significativo para Amorim, que pasó gran parte de su carrera como jugador en el gigante lisboeta. Pese a los vínculos emocionales con el Benfica, el técnico de 41 años dejó claro que sus obligaciones profesionales están por encima de cualquier nostalgia una vez ruede el balón en San Siro.
«Obviamente es un poco especial, pero sinceramente solo quiero ganar. Siento la misma ansiedad jugando con el Benfica o contra otro equipo, siento la responsabilidad de ayudar al equipo a ganar, es difícil y especial, pero es para ganar», admitió.
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El entrenador expone las aspiraciones europeas
Mientras la Europa League se adapta a su nuevo formato, la importancia de empezar con fuerza en casa no puede subestimarse. El entrenador es plenamente consciente del prestigio del club. Aunque la Champions League sigue siendo el objetivo a largo plazo, Amorim quiere que su equipo se tome la Europa League muy en serio. «Antes que nada, hemos empezado la temporada y solo hemos jugado un partido en casa. Queremos volver a sentir ese ambiente especial del primer partido. Sabemos lo que significa para nuestros aficionados jugar en Europa, es muy importante. En el futuro queremos jugar la Champions, pero debemos concentrarnos en esta competición y será duro», señaló Amorim.
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