Ruben Amorim responde a las críticas de Cristiano Ronaldo y el Manchester United reconoce un problema antes de enfrentar al Tottenham

En una reciente entrevista con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo criticó las continuas dificultades del Manchester United, afirmando que el club "no tiene una estructura" y que "no va por buen camino". Expresó tristeza por el declive del equipo, aunque recalcó que todavía ama al club. Ronaldo aseguró que Rúben Amorim no podría hacer "milagros" con la situación actual y señaló que algunos jugadores carecen de la mentalidad adecuada para un equipo del tamaño del United. Estos comentarios llegan casi tres años después de su polémica entrevista de 2022 con Morgan, que terminó precipitando su salida del club.

El cinco veces ganador del Balón de Oro declaró: "Tienes que rodearte de gente inteligente, gente capaz, para crear una base para el futuro, como el Manchester United lo ha hecho durante tantos años. Nicky Butt, Gary (Neville), Roy Keane, (David) Beckham… se convirtieron en grandes jugadores, pero empezaron jóvenes. Ahora mismo, el Manchester United no tiene una estructura. Espero que eso cambie en el futuro, porque el potencial del club es enorme. Es uno de los clubes más importantes del siglo."

Sobre Amorim, añadió: "Está haciendo lo mejor que puede. ¿Qué vas a hacer? ¿Milagros? Los milagros son imposibles. Decimos en Portugal, 'los milagros solo ocurren en Fátima', y él no va a hacer milagros."

El Milagro de Fátima ocurrió en 1917, cuando los testigos afirmaron haber visto al sol bailar, girar y parecer caer hacia la Tierra.