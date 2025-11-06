Getty Images Sport
Ruben Amorim responde a las críticas de Cristiano Ronaldo y el Manchester United reconoce un problema antes de enfrentar al Tottenham
Cristiano Ronaldo opina sobre la caída del Manchester United
En una reciente entrevista con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo criticó las continuas dificultades del Manchester United, afirmando que el club "no tiene una estructura" y que "no va por buen camino". Expresó tristeza por el declive del equipo, aunque recalcó que todavía ama al club. Ronaldo aseguró que Rúben Amorim no podría hacer "milagros" con la situación actual y señaló que algunos jugadores carecen de la mentalidad adecuada para un equipo del tamaño del United. Estos comentarios llegan casi tres años después de su polémica entrevista de 2022 con Morgan, que terminó precipitando su salida del club.
El cinco veces ganador del Balón de Oro declaró: "Tienes que rodearte de gente inteligente, gente capaz, para crear una base para el futuro, como el Manchester United lo ha hecho durante tantos años. Nicky Butt, Gary (Neville), Roy Keane, (David) Beckham… se convirtieron en grandes jugadores, pero empezaron jóvenes. Ahora mismo, el Manchester United no tiene una estructura. Espero que eso cambie en el futuro, porque el potencial del club es enorme. Es uno de los clubes más importantes del siglo."
Sobre Amorim, añadió: "Está haciendo lo mejor que puede. ¿Qué vas a hacer? ¿Milagros? Los milagros son imposibles. Decimos en Portugal, 'los milagros solo ocurren en Fátima', y él no va a hacer milagros."
El Milagro de Fátima ocurrió en 1917, cuando los testigos afirmaron haber visto al sol bailar, girar y parecer caer hacia la Tierra.
- Getty Images Sport
"Sigamos y olvidemos el pasado"
Amorim declaró: "Por supuesto, él sabe y Ronaldo tiene un gran impacto con todo lo que dice. Pero necesitamos enfocarnos en el futuro. Sabemos que como club se cometieron muchos errores en el pasado y estamos trabajando para cambiar eso. No debemos quedarnos en lo que pasó; debemos centrarnos en lo que estamos haciendo ahora, y lo estamos haciendo. Estamos modificando muchas cosas en la estructura, en la forma en que trabajamos, y queremos que los jugadores se comporten de determinada manera. Lo estamos haciendo, estamos mejorando, así que sigamos adelante y dejemos el pasado atrás."
Amorim identifica el problema clave
Amorim añadió: "Creo que se puede atacar muy bien. A veces, al defender mejor, también atacas mejor. No se trata solo de atacar, sino de cómo defendemos el área. En el último partido tuvimos dificultades dentro del área porque permitimos centros sin ninguna presión.
Esos pequeños detalles que se notaron en el último partido, los hemos trabajado. En ese encuentro ellos tuvieron 17 disparos, y no podemos permitir eso. Es algo que necesitamos corregir. Podemos seguir atacando de la misma manera, incluso anotando más goles, pero necesitamos defender mejor."
- AFP
Manchester United llega motivado para la revancha
El Manchester United se enfrenta al Tottenham este fin de semana, en el primer encuentro entre ambos desde la final de la Europa League en mayo, que los Reds perdieron 1-0. Los Spurs mantienen un excelente récord como visitantes, pero han tenido un desempeño desastroso en casa. Amorim cree que su equipo ha mejorado desde aquella final en Bilbao.
El técnico comentó: "Nuestro equipo tiene diferentes características entre los jugadores, pero muchos de ellos ya estuvieron el año pasado. Ahora somos un mejor equipo, jugamos mejor y entendemos el juego de manera más profunda. Tenemos más confianza y manejamos mejor los momentos del partido. Si recuerdas aquel juego, ellos tuvieron un tiro al gol que definió el partido. Espero un juego diferente. Podemos jugar mejor, y con un poco de suerte, ganar el partido."
Agregó: "Creo que estamos más confiados. Tenemos más fe en que podemos ganar cualquier partido, y ya lo hemos demostrado. El último encuentro fue difícil porque, en algunos momentos, no fuimos el equipo que debíamos ser en cada minuto. Comparado con eso, contra Brighton fue otra historia."
Anuncios