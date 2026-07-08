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Ruben Amorim reconoce los errores cometidos en el Manchester United al iniciar su andadura como nuevo entrenador del AC Milan
Reflexiones sobre las dificultades en Old Trafford
Amorim habló con franqueza sobre su breve paso por el Manchester United, que terminó cuando el club lo destituyó en enero de 2026. Asumió el cargo en noviembre de 2024, pero durante 14 meses complicados no logró imponer su visión. En su presentación con el AC Milan, se le preguntó por esa etapa.
«Es difícil explicar los errores porque para ello tendría que explicar todo el contexto de esa última aventura», afirmó Amorim. «Es difícil enumeraros todos los errores. Lo único que puedo decir es que aprendí mucho y que cometí algunos errores».
- AFP
Pido disculpas a los aficionados del Manchester United.
Amorim aprovechó el miércoles para dirigirse a los aficionados que dejó en Inglaterra. Fue destituido cuando el United era sexto en la Premier, tras una temporada marcada por críticas a su táctica y a su falta de confianza en la cantera.
Pese a todo, Amorim lamentó su repentina salida: «No tuve la oportunidad, y lo siento, de decir algo a los aficionados del Manchester United; estoy muy orgulloso de haber sido su entrenador durante un año en esa etapa», admitió ante los medios.
Un mal historial en la Premier League
Amorim deja un balance pobre en el Manchester United. En 63 partidos sumó 25 victorias, 15 empates y 23 derrotas. En la Premier League consiguió solo 15 triunfos en 47 encuentros, con una media de 1,23 puntos por partido, el peor registro de la historia del club en la competición.
Pese a ello, se muestra optimista: «Todos aprendemos de nuestras experiencias. He aprendido mucho, he cometido errores y hay cosas que intentaré cambiar, pero creo que seré un mejor entrenador».
- Getty Images Sport
De cara a una nueva etapa
Amorim se centrará en Italia tras firmar un contrato de tres años para sustituir a Massimiliano Allegri en el AC Milan. El club le ha encargado devolver los títulos nacionales y europeos a San Siro. Amorim empezará a preparar la plantilla con las lecciones aprendidas en Inglaterra para lograr resultados inmediatos en la Serie A.
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