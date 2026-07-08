Ruben Amorim reconoce los errores cometidos en el Manchester United al iniciar su andadura como nuevo entrenador del AC Milan

Amorim habló con franqueza sobre su breve paso por el Manchester United, que terminó cuando el club lo destituyó en enero de 2026. Asumió el cargo en noviembre de 2024, pero durante 14 meses complicados no logró imponer su visión. En su presentación con el AC Milan, se le preguntó por esa etapa.

«Es difícil explicar los errores porque para ello tendría que explicar todo el contexto de esa última aventura», afirmó Amorim. «Es difícil enumeraros todos los errores. Lo único que puedo decir es que aprendí mucho y que cometí algunos errores».