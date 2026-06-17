Según Sky Sport Italia, Amorim ya ha elegido sus primeros fichajes con la directiva rossonera. Quiere traer a Italia a dos viejos conocidos que brillaron con él en Lisboa: el capitán del Sporting, Hjulmand, y el delantero Trincao.

Así, el gigante de la Serie A competiría con el campeón de la Premier, el Manchester City, que ya mostró interés en el centrocampista de 26 años.



