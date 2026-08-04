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Ruben Amorim promete honrar el legado de Franco Baresi mientras el AC Milan se despide de la leyenda del club
Amorim aborda el impacto duradero de Baresi
Amorim ha rendido un emotivo homenaje al legendario Baresi, que falleció la semana pasada a los 66 años. Hablando desde Perth, Amorim subrayó que, aunque no puede garantizar títulos, está plenamente comprometido con mantener los estándares marcados por el icónico número seis. El calendario de la gira hizo que la plantilla del primer equipo no pudiera asistir al funeral del martes en Milán, una situación que Amorim abordó con transparencia y respeto al hablar con los periodistas sobre el ambiente dentro del grupo.
Al explicar su visión para el club tras una pérdida tan importante, Amorim se mostró sincero sobre la presión de ser entrenador y el peso de la historia de Baresi. «No sé qué pasará en el futuro en términos de resultados. No puedo controlarlo ni prometer nada», dijo Amorim a los periodistas. «Pero continuaremos el legado de Franco Baresi. Hoy no estamos en su funeral porque estamos aquí, pero también sentimos la tristeza. Todo nuestro club está allí y la gente de Milán está allí. Y si hoy pudierais preguntarle a Franco si deberíamos haber interrumpido nuestra preparación para ir a su funeral, creo que puedo garantizar que habría preferido que siguiéramos haciendo nuestro trabajo, defendiendo al club».
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Un homenaje al personaje de 'Franco'
Amorim destacó la profunda conexión personal que todos en Milanello compartían con Baresi, y señaló que para el personal era mucho más que un capitán ganador de títulos. Pese a ser un recién llegado al gigante italiano, el entrenador explicó la rapidez con la que se dio cuenta de la magnitud de las cualidades humanas de Baresi.
«Creo que soy la última persona que debería hablar de Baresi, porque acabo de llegar aquí», admitió Amorim. «Pero puedo explicar un poco cuáles son los sentimientos dentro de nuestro personal. Antes que nada, nadie llama a Baresi “Baresi”: es Franco, y eso significa algo. Cuando hablas de él con todo el personal de comunicación, se les saltan las lágrimas. Cuando vamos a cenar, nuestro chef no deja de enseñarme fotos y de contarme muchísimas historias».
La lealtad por encima de los títulos en el ADN del Milan
El legado al que se refería Amorim no tiene que ver solo con los tres títulos de la Champions League o los seis Scudetti que Baresi acumuló durante su ilustre carrera, sino con su compromiso inquebrantable con la camiseta. Amorim contó que la anécdota que más escuchó desde su llegada al Milan fue la negativa de Baresi a dejar el club durante sus problemas de descenso.
«He hablado con muchísima gente y nadie habla de la Champions League ni de los títulos de la Serie A que ganó», señaló el técnico. «Todo el mundo dice una cosa: "Cuando bajamos a la Serie B, no nos dejó". Y eso es especial».
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Llevando adelante el legado del Milan
Mientras la plantilla concluye su gira internacional, el foco sigue puesto en integrar las ideas tácticas de Amorim, al tiempo que se respeta el profundo pesar dentro de la organización. Las palabras de cierre del técnico en Perth sirvieron como una declaración de intenciones para su etapa, al sugerir que la influencia de Baresi es el modelo definitivo para cualquier jugador del Milan. «Ahora que ya no está con nosotros, nos está enseñando que los éxitos son realmente algo hermoso, pero son importantes para nuestro ego. Lo más importante, al final, es el carácter y quién eres, no lo que has logrado. Franco lo era todo para el equipo. Ese es su legado», concluyó Amorim.
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