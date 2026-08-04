Ruben Amorim promete honrar el legado de Franco Baresi mientras el AC Milan se despide de la leyenda del club

Amorim ha rendido un emotivo homenaje al legendario Baresi, que falleció la semana pasada a los 66 años. Hablando desde Perth, Amorim subrayó que, aunque no puede garantizar títulos, está plenamente comprometido con mantener los estándares marcados por el icónico número seis. El calendario de la gira hizo que la plantilla del primer equipo no pudiera asistir al funeral del martes en Milán, una situación que Amorim abordó con transparencia y respeto al hablar con los periodistas sobre el ambiente dentro del grupo.

Al explicar su visión para el club tras una pérdida tan importante, Amorim se mostró sincero sobre la presión de ser entrenador y el peso de la historia de Baresi. «No sé qué pasará en el futuro en términos de resultados. No puedo controlarlo ni prometer nada», dijo Amorim a los periodistas. «Pero continuaremos el legado de Franco Baresi. Hoy no estamos en su funeral porque estamos aquí, pero también sentimos la tristeza. Todo nuestro club está allí y la gente de Milán está allí. Y si hoy pudierais preguntarle a Franco si deberíamos haber interrumpido nuestra preparación para ir a su funeral, creo que puedo garantizar que habría preferido que siguiéramos haciendo nuestro trabajo, defendiendo al club».