Amorim ha abordado la persistente especulación en torno al futuro de Leao en San Siro, dibujando el perfil de un jugador que está muy lejos de buscar la puerta de salida. Hablando antes del amistoso del Milan contra el Inter en Perth, el técnico portugués destacó el ambiente positivo que rodea a su compatriota, pese a las informaciones anteriores que sugerían que el jugador estaba considerando un nuevo desafío tras varios años en la Serie A.

"Todos los jugadores están trabajando realmente bien: tanto los que empezaron desde el primer día como los que llegaron más tarde. Rafa tiene la suerte de estar en un club como el Milan, así que debería estar feliz. Siento que está feliz y motivado", dijo Amorim.

“No sé qué pasará entre ahora y el final del mercado de fichajes, pero siento que el grupo está realmente unido. Lo importante es seguir con este espíritu cuando las cosas se pongan difíciles. En este club, tienes que ganar cada partido y, para eso, tenemos que mantener el espíritu adecuado durante toda la temporada. Así que no he sentido, no he visto ninguna diferencia en Leao en comparación con los otros jugadores. Siento que todo el mundo se está preparando para empezar una temporada muy difícil".