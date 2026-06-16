Ruben Amorim es el nuevo entrenador del Milan. Solo falta el anuncio oficial del club, pero el técnico portugués ya firmó esta mañana su contrato por vía telemática. Firmó un contrato hasta 2028 con opción a 2029 y percibirá 3,5 millones de euros anuales más bonificaciones por clasificar a la Champions y por su recorrido en la Europa League. Tras un largo proceso de selección, Ibrahimovic y Cardinale descartaron a Jaissle, Pochettino y Glasner, y optaron por Amorim con el respaldo de quien será el director deportivo, Markus Krösche. Nacido en 1985 y excentrocampista, sustituirá a Massimiliano Allegri, quien esta semana podría convertirse en el nuevo entrenador del Nápoles.
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Ruben Amorim, nuevo entrenador del Milan: ha firmado hasta 2028 con una opción de prórroga hasta 2029
EL BALANCE EN EL MANCHESTER UNITED
Amorim busca redimirse tras su complicada etapa en el United: llegó en noviembre de 2024 para sustituir a Erik ten Hag, después de un breve interinato de Ruud van Nistelrooy, y cerró la temporada en el puesto 15 de la Premier League, el peor resultado en la historia del club. Además, perdió la final de la Europa League contra el Tottenham. La temporada siguiente se interrumpió con su destitución en enero tras un empate ante el Leeds; se le criticó por no sacar partido a jugadores como Zirkzee, Yoro y Sesko.
LAS VICTORIAS DEL SPORTING
Rubén Amorim ha conquistado la mayoría de sus títulos como entrenador del Sporting de Lisboa: dos ligas portuguesas, dos Copas de la Liga (más una con el Braga) y una Supercopa de Portugal. Llegó en marzo de 2020, en plena pandemia de COVID-19, procedente del Braga, y se mantuvo hasta noviembre de 2024, cuando fichó por el United. En cuatro años y medio logró sonrisas y títulos: ganó la liga 19 años después del último éxito del club y potenció a jugadores como Nuno Mendes, Pedro Porro, Hjulmand, Palhinha y Quenda. El más destacado: Viktor Gyökeres, fichado del Coventry City de la segunda inglesa y vendido al Arsenal por 70 millones tras marcar 97 goles en 102 partidos.