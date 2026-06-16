Ruben Amorim, nuevo entrenador del Milan: ha firmado hasta 2028 con opción de prórroga hasta 2029

Ruben Amorim es el nuevo entrenador del Milan. Solo falta el anuncio oficial del club, pero el técnico portugués ya firmó esta mañana su contrato por vía telemática. Firmó un contrato hasta 2028 con opción a 2029 y percibirá 3,5 millones de euros anuales más bonificaciones por clasificar a la Champions y por su recorrido en la Europa League. Tras un largo proceso de selección, Ibrahimovic y Cardinale descartaron a Jaissle, Pochettino y Glasner, y eligieron a Amorim con el respaldo de Markus Krösche, futuro director deportivo. Nacido en 1985 y excentrocampista, sustituirá a Massimiliano Allegri, quien esta semana podría convertirse en el nuevo entrenador del Nápoles.



