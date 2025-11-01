Ruben Amorim intenta explicar la falta de tiempo de juego de Kobbie Mainoo mientras el entrenador del Manchester United admite que espera que los jugadores pasados por alto soliciten un traspaso en enero

El United ha gastado cerca de £250 millones ($328m) en jugadores desde la llegada de Amorim y no ha descartado más fichajes cuando se abra la ventana en enero. También admitió que aquellos jugadores que actualmente están siendo pasados por alto - como Mainoo - probablemente pedirán irse, con Joshua Zirkzee como otra estrella de renombre que se encuentra en la periferia de los planes del entrenador esta temporada. Se ha vinculado al delantero holandés con un regreso a la Serie A, después de haberse unido al club desde el Bologna en el verano de 2024.

Amorim dijo: "Muchas cosas pueden pasar. Incluso en nuestro club, y sabes que tenemos la Copa del Mundo, algunos jugadores no están jugando, pedirán irse, así que tengo que gestionar todo. Queremos traer jugadores, todos aquí, queremos traer jugadores en los que vemos un gran futuro en el Manchester United.

"No estamos comprando solo a un chico, porque ahora sentimos en diciembre que necesitamos este tipo de jugador para ahora. No, será, queremos comprar jugadores que sabemos que no vamos a cambiar muchas veces. Así que esa es nuestra idea. No sé qué va a pasar, pero por supuesto pensamos en cómo podemos mejorar el equipo, y en enero se abre la ventana, podemos hacer algo."