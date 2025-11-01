Ruben Amorim intenta explicar la falta de tiempo de juego de Kobbie Mainoo mientras el entrenador del Manchester United admite que espera que los jugadores pasados por alto soliciten un traspaso en enero
La estrella descontenta busca salida en enero
Después de convertirse en una estrella revelación la temporada pasada, Mainoo ha tenido dificultades para asegurar un puesto de titular regular hasta ahora en 2025-26, haciendo solo siete apariciones en la Premier League con solo 138 minutos jugados esta temporada. Con el Napoli, Newcastle y West Ham supuestamente mostrando interés, Mainoo está presionando para un traslado en enero para asegurar un fútbol constante y hacer un esfuerzo por un lugar en el equipo de Inglaterra para la Copa del Mundo de Thomas Tuchel. Pero Amorim ha señalado la falta de fútbol europeo por restringir el tiempo de juego de ciertos miembros del equipo.
- Getty Images Sport
'Necesitamos estar preparados en el futuro'
Amorim dijo: "Necesitamos ir a Europa por todo. Nuestro club necesita estar en Europa, es difícil tener un plantel muy, muy bueno. Imagínate para mí tener a Mainoo con esos (tantos) minutos que está jugando, necesita más partidos para que pueda hacer una rotación porque, con un partido (a la semana), es realmente difícil. Tengo que sacar a uno de los chicos que está jugando para poner a otro. Cuando tienes más partidos, puedes dividir, puedes manejar el grupo de una manera diferente.
"Estamos tratando de utilizar el tiempo que tenemos para entrenar para ser un mejor equipo, necesitamos estar preparados en el futuro para tener juegos europeos. Pero el objetivo no cambia. Tenemos que ir a Europa. Estar entre los cuatro primeros es realmente difícil para nuestro momento, pero nunca se sabe, solo necesitamos enfocarnos en ganar el próximo."
Mejoras en la fortuna del jefe del United
Tras un comienzo nefasto, el Man Utd ha disfrutado de una mejora en las últimas semanas que ha aliviado los temores sobre el futuro de Amorim. Después de terminar en el puesto 15 la temporada pasada y perder la final de la Europa League contra el Tottenham, las esperanzas eran altas tras los fichajes de verano, incluidos Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko. Sin embargo, un comienzo lento vio al United en el puesto 14 en septiembre e incluyó una humillante eliminación de la Carabao Cup contra el Grimsby Town.
La posición de Amorim fue objeto de escrutinio mientras él admitía estar luchando con la presión. A pesar del respaldo del copropietario Sir Jim Ratcliffe, sus ideales tácticos fueron cuestionados mientras el United buscaba desesperadamente consistencia. Sin embargo, una racha de tres victorias consecutivas en la liga en octubre, por primera vez en su gestión, los ha visto escalar en la tabla.
- AFP
¿Continuará la ráfaga de gastos?
El United ha gastado cerca de £250 millones ($328m) en jugadores desde la llegada de Amorim y no ha descartado más fichajes cuando se abra la ventana en enero. También admitió que aquellos jugadores que actualmente están siendo pasados por alto - como Mainoo - probablemente pedirán irse, con Joshua Zirkzee como otra estrella de renombre que se encuentra en la periferia de los planes del entrenador esta temporada. Se ha vinculado al delantero holandés con un regreso a la Serie A, después de haberse unido al club desde el Bologna en el verano de 2024.
Amorim dijo: "Muchas cosas pueden pasar. Incluso en nuestro club, y sabes que tenemos la Copa del Mundo, algunos jugadores no están jugando, pedirán irse, así que tengo que gestionar todo. Queremos traer jugadores, todos aquí, queremos traer jugadores en los que vemos un gran futuro en el Manchester United.
"No estamos comprando solo a un chico, porque ahora sentimos en diciembre que necesitamos este tipo de jugador para ahora. No, será, queremos comprar jugadores que sabemos que no vamos a cambiar muchas veces. Así que esa es nuestra idea. No sé qué va a pasar, pero por supuesto pensamos en cómo podemos mejorar el equipo, y en enero se abre la ventana, podemos hacer algo."