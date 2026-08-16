Amorim disfrutó de un reencuentro triunfal con el United, ya que el Milan firmó una victoria por 4-2 en un amistoso de pretemporada de muchos goles en Wroclaw. A pesar de que el United se adelantó con un cabezazo de Harry Maguire, el Milan demostró una mayor eficacia en el último tercio. Samuel Chukwueze igualó inicialmente el marcador antes de que un frenético tramo de la segunda parte permitiera al gigante italiano distanciarse. Patrick Dorgu devolvió la ventaja al United en el minuto 51, pero Alphadjo Cisse empató seis minutos después. El Milan terminó imponiéndose gracias a los goles de Goncalo Ramos y Ruben Loftus-Cheek.

Para Amorim, el encuentro supuso su primera cita con el United desde su salida de Old Trafford en enero. Su etapa en Inglaterra fue estadísticamente complicada y terminó con un porcentaje de victorias de solo el 31,9 % en la liga, después de haber logrado únicamente 15 triunfos en 47 partidos de la máxima categoría. Sin embargo, el técnico, de 41 años, quiso dejar claro que no ve su éxito en Polonia como un acto de venganza.