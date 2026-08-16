AFP
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Ruben Amorim insiste en que «sigue queriendo» al Manchester United pese a liderar la victoria del AC Milan sobre su exequipo
Amorim dirige la remontada del Milan ante su exequipo
Amorim disfrutó de un reencuentro triunfal con el United, ya que el Milan firmó una victoria por 4-2 en un amistoso de pretemporada de muchos goles en Wroclaw. A pesar de que el United se adelantó con un cabezazo de Harry Maguire, el Milan demostró una mayor eficacia en el último tercio. Samuel Chukwueze igualó inicialmente el marcador antes de que un frenético tramo de la segunda parte permitiera al gigante italiano distanciarse. Patrick Dorgu devolvió la ventaja al United en el minuto 51, pero Alphadjo Cisse empató seis minutos después. El Milan terminó imponiéndose gracias a los goles de Goncalo Ramos y Ruben Loftus-Cheek.
Para Amorim, el encuentro supuso su primera cita con el United desde su salida de Old Trafford en enero. Su etapa en Inglaterra fue estadísticamente complicada y terminó con un porcentaje de victorias de solo el 31,9 % en la liga, después de haber logrado únicamente 15 triunfos en 47 partidos de la máxima categoría. Sin embargo, el técnico, de 41 años, quiso dejar claro que no ve su éxito en Polonia como un acto de venganza.
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No hay lugar para sentimentalismos para el entrenador portugués
En declaraciones a Sky Sport Italia, Amorim descartó las insinuaciones de que la victoria tuviera un valor extra por su pasado con el Manchester United. Al ser preguntado por su estado emocional respecto al United, Amorim mantuvo una postura notablemente diplomática y positiva. "No. Para mí, fue un partido normal. Desde que fiché por el Milan, no he sentido nada por el Manchester United. Simplemente estoy orgulloso de haber estado en el Manchester United y sigo queriendo al club, pero después de fichar por el Milan no siento nada negativo por nada porque estoy muy feliz, porque estoy donde quiero estar. Solo quiero seguir aquí", afirmó.
"Por supuesto, fue especial jugar contra ellos otra vez, pero quería ganar un partido en esta pretemporada para presentarnos bien en nuestra liga, para dar una buena imagen a nuestra afición, para que pueda apoyarnos en nuestro primer partido".
Preocupación defensiva pese a los cuatro goles marcados
Amorim dejó claro que su atención se ha centrado por completo en su nuevo proyecto en San Siro. Aunque el despliegue ofensivo fue clínico, el Milan tuvo que sobreponerse a un inicio de pesadilla que le hizo ir por detrás muy pronto. La defensa rossonera pareció vulnerable por momentos, especialmente en los primeros minutos y durante un titubeante arranque de la segunda parte, algo que sigue siendo motivo de preocupación para el cuerpo técnico. Amorim señaló que, aunque el resultado es satisfactorio, los errores defensivos deben corregirse antes de que comience la competición.
"Hoy tuvimos más espacios para jugar. Así que será diferente, pero obviamente la sensación del equipo es completamente distinta cuando ganas que cuando ganas jugando bien. Sin embargo, creo que tenemos que preocuparnos por la forma en la que estamos encajando goles. Porque estamos regalando goles, tanto contra el Celtic como hoy. Pero, por lo demás, creo que estamos mejorando, aunque no importa".
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Explicando el recorte de la plantilla
El técnico del Milan también se tomó su tiempo para explicar las recientes ausencias de alto perfil en sus convocatorias, con jugadores como Fikayo Tomori, Youssouf Fofana y Christopher Nkunku quedándose en un papel secundario. Amorim explicó que la decisión de dejar fuera a nombres consolidados era un paso necesario para aligerar una plantilla que había crecido demasiado como para gestionarla de manera eficaz.
"Estamos al inicio de un proyecto y tenemos jugadores jóvenes que necesitan minutos; tenemos que crear ese espacio para ellos. Dicho esto, quiero enfatizar que hicieron un gran trabajo durante la pretemporada. Sin embargo, como os dije cuando regresamos de Yakarta, tenemos que prepararnos para la temporada que viene. Es imposible hacerlo con una plantilla de casi 40 jugadores. Así que me sabe mal por los chicos, pero es algo que tenemos que hacer".
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