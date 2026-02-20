Getty/GOAL
Rubén Amorim fue visto observando a Carlos Alcaraz en un campeonato de tenis, en una rara aparición pública tras su despido del Manchester United
El exentrenador de los Red Devils disfruta del sol de Doha.
Amorim fue visto cambiando el ambiente de alta presión de la Premier League por un asiento junto a la pista en Doha, donde se mostró relajado mientras disfrutaba de la acción de primer nivel en el campeonato de tenis Qatar Open el jueves. Las cámaras de televisión captaron al entrenador portugués durante la intensa victoria en tres sets de Carlos Alcaraz sobre Karen Khachanov. Vestido de manera informal con una chaqueta negra, Amorim parecía muy diferente al animado personaje que recorría las áreas técnicas de la máxima categoría inglesa durante sus 14 meses en el cargo.
Esta rara aparición se produce aproximadamente seis semanas después de que Amorim llegara a un acuerdo de indemnización con el United por 12 millones de libras esterlinas. Su salida se consolidó tras un frustrante empate 1-1 contra el Leeds United, que fue seguido inmediatamente por una avalancha de críticas dirigidas a la jerarquía del club, un resultado que finalmente obligó a tomar la decisión de relevarlo de sus funciones.
La vida después del caldero de Old Trafford
La presencia de Amorim en Oriente Medio despertó inmediatamente el interés del equipo de retransmisión, y los comentaristas de Sky Sports expresaron su sorpresa por su inesperada aparición. Las imágenes de Amorim viendo la impecable actuación de Alcaraz tuvieron gran repercusión en las redes sociales, donde los aficionados comenzaron a especular sobre el próximo movimiento del entrenador. Mientras que algunos seguidores se limitaron a mostrar su sorpresa al verlo, otros bromeaban preguntándose si su presencia en Doha insinuaba un futuro papel en la región o incluso en la selección nacional de Catar.
Mientras el entrenador disfruta de su tiempo libre, el United ha experimentado un importante resurgimiento bajo la dirección de su sucesor, Michael Carrick. Los Red Devils han conseguido cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluidas las victorias contra el Manchester City y el Arsenal, lo que contrasta con las últimas semanas de la era Amorim. Sin embargo, el portugués sigue gozando de un gran respeto en el vestuario que dejó atrás.
Apoyo desde el vestuario del United
«Siempre he estado muy agradecido por todo lo que hizo Rubén», declaró el delantero del United Matheus Cunha a DAZN al reflexionar sobre el impacto de su antiguo entrenador. «Creo que es muy fácil, cuando las cosas cambian, ver el pasado solo como problemas, pero es todo lo contrario; era una persona increíble».
«Muchos jugadores nuevos llegaron gracias a él, así que creo que también tiene mucho que ver en el éxito que estamos teniendo ahora», continuó Cunha, sugiriendo que las bases sentadas por Amorim están contribuyendo al actual resurgimiento que se está disfrutando en Old Trafford bajo la nueva dirección técnica.
El técnico portugués rara vez ha estado mucho tiempo fuera del fútbol desde que comenzó su andadura como entrenador en el Casa Pia portugués en 2018, pero la naturaleza de su salida de Manchester le ha obligado a resetearse mentalmente. Su cotización sigue siendo alta en el circuito europeo y, a pesar del revés sufrido en Inglaterra, sigue vinculado a varias vacantes de alto nivel en todo el continente.
Queda por ver si su viaje a Catar es puramente por placer o un discreto preludio de conversaciones profesionales. Por ahora, Amorim parece contento con seguir siendo un espectador, utilizando su importante indemnización por despido para disfrutar de un periodo de reflexión lejos del implacable circo mediático que rodea a la gestión del fútbol de élite.
Un año sabático antes del siguiente capítulo
Mientras Alcaraz continúa su búsqueda de trofeos en el desierto, Amorim parece satisfecho con mantenerse alejado de los focos y disfrutar de la tranquila vida de un aficionado al deporte. Se espera que el exentrenador del United continúe su año sabático hasta el verano, dejando que se calme el revuelo tras su etapa en la Premier League antes de considerar cualquier oferta concreta para volver a los banquillos. Con la ventana de fichajes acercándose rápidamente, el futuro del técnico portugués también se irá aclarando, ya sea en Europa o en otro continente.
