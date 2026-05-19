Amorim, de 41 años, podría regresar al banquillo del Benfica tras ser despedido por el Manchester United en enero. Según The Sun, el club portugués lo ve como el candidato ideal para sustituir a Mourinho.

A pesar de sus problemas en Inglaterra, su prestigio permanece intacto en Portugal tras su éxito con el Sporting de Lisboa. La vacante en el Estadio da Luz surgió porque, según los rumores, Mourinho está a punto de fichar por el Real Madrid. Así, el Benfica ya prepara la próxima temporada con Amorim como opción preferida para dirigir al equipo.