Según A Bola, el técnico de 41 años ha firmado un contrato de dos años con el Milan, con opción a uno más. Aunque planeaba un año sabático tras dejar el Manchester United, el atractivo del siete veces campeón de Europa fue irresistible para Amorim.

El exentrenador del Sporting de Lisboa cobrará 3,5 millones de euros por temporada, más primas por títulos y por clasificar al Milan para la Liga de Campeones, objetivo que se resiste desde hace dos años.