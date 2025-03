¡Ruben Amorim debería aparcar el autobús hacia la gloria de la Europa League! El Manchester United puede salvar una temporada de horror adoptando un enfoque defensivo que sacudió al Arsenal

Manchester United vs Real Sociedad

Puede que no sea como el entrenador soñó que lo harían, pero debe seguir jugando con fuego para llevar a su equipo a la final en Bilbao.

"No jugaron al fútbol, solo defendieron, defendieron, defendieron. Y como decimos en mi país, trajeron el autobús y lo dejaron frente a la portería." Así fue como José Mourinho introdujo el concepto de 'aparcar el autobús' en el fútbol inglés después de que su Chelsea empatara 0-0 contra el Tottenham durante su temporada de debut en la Premier League. Sin embargo, fácilmente podría haber estado hablando sobre el rendimiento ultra-defensivo del Manchester United en el empate 1-1 del domingo con el Arsenal.

A pesar de usar el término para menospreciar a sus oponentes, Mourinho ha terminado siendo asociado con el término más que cualquier otro entrenador. Cuando estaba a cargo del Manchester United, los aficionados del Manchester City cantaban "Aparcad el autobús, Man United" para ridiculizar el estilo de juego defensivo de sus rivales, que contrastaba con las tácticas ofensivas y valientes del City de Pep Guardiola, el archienemigo del portugués. Mourinho, por su parte, llegó a ver su pragmatismo como una virtud, y algunas de sus mayores victorias como entrenador vinieron de aparcar el autobús, lo que se recuerda especialmente durante la victoria del Chelsea por 2-0 en Anfield en 2014, que arruinó las esperanzas del Liverpool de ganar el título de la Premier League.

Ruben Amorim, sin embargo, no se regocijó exactamente en el uso de tácticas defensivas contra el Arsenal mientras casi se disculpaba por la estrategia de su equipo. "Cuando entrenas al Manchester United, no puedes jugar tanto así", dijo a Sky Sports. "A veces tenemos que hacer cosas que no son populares, pero si quieres ganar e imaginas una manera de ganar, tenemos que hacerlo porque, al final, necesitamos los puntos".

"No queremos jugar así, defendiendo tanto y entregando el balón al rival. Pero con todos los partidos, con todos los problemas y luego las características de los jugadores, tratamos de adaptarnos e imaginar el juego que podíamos ganar, y hoy lo demostramos."

Amorim insinuaba que solo usaría tales tácticas de nuevo con moderación, pero necesita olvidar sus recelos, abrazar su Mourinho interior y aparcar el autobús camino de ganar la Europa League...