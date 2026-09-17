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Ruben Amorim cuestiona la mentalidad del AC Milan tras el desastre en la Europa League ante el Benfica
La presión aumenta mientras el Benfica triunfa en San Siro
Los goles de Dodi Lukebakio y Jakub Kaminski condenaron al AC Milan a su primera derrota con el nuevo entrenador, después de encadenar empates consecutivos en la Serie A. El ambiente en San Siro se volvió tóxico al sonar el pitido final, con la afición local haciendo oír su frustración. Amorim fue contundente en su valoración de la actuación y sugirió que los problemas podrían ser más profundos que simples errores tácticos.
«No sé si es un problema mental, pero es el segundo partido seguido en el que en la primera parte no estamos en el partido», confesó Amorim a Sky Sports. «No podemos encajar este gol, porque seguimos teniendo muchos problemas para crear ocasiones, nos ponemos nerviosos, nos entra ansiedad y todo se vuelve más difícil».
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Problemas tácticos y falta de creatividad
La visión del técnico de construir un equipo dominante y basado en la posesión no apareció por ningún lado durante una actuación inconexa. El Milan tuvo problemas para desarmar a un Benfica que había rotado a nueve jugadores respecto a su anterior once inicial, lo que puso de relieve la profundidad de los problemas a los que se enfrenta actualmente el conjunto milanés. Amorim señaló que sus jugadores a menudo eran sus peores enemigos cuando tenían la posesión del balón, lo que provocó pérdidas peligrosas.
«Esta conversación sobre mi idea es jugar al fútbol. Para hacerlo, necesitamos jugar el balón, pero nos estamos creando más problemas a nosotros mismos cuando tenemos el balón que cuando lo tiene el rival. Estamos intentando crear las rutinas para tener más posesión en el área, tuvimos algo en la segunda parte, pero no estamos creando, nos falta creatividad cerca del área», explicó Amorim.
«En la primera parte, cuando encajamos el gol, perdimos totalmente el control de lo que se suponía que teníamos que hacer, queríamos hacerlo todo muy rápido y sin calidad. Si miramos el partido, cuando tenemos el balón es cuando necesitamos estar preparados para el peligro, porque lo perdemos en situaciones peligrosas para nuestra portería».
«Nadie estaba haciendo desmarques»
El exentrenador del Sporting CP realizó una dura valoración del estancado rendimiento ofensivo de su equipo, señalando la total falta de movimientos sin balón como la raíz de sus problemas en ataque. Su planteamiento táctico quedó completamente paralizado durante un frustrante primer periodo, en el que una delantera inmóvil asfixió al centro del campo y dejó sin espacios a los principales generadores de juego.
«Es verdad, sobre todo en la primera parte, nadie hacía desmarques a la espalda, y cuando tenemos un equipo con dos jugadores trequartista, no tienen espacio porque nadie rompe al espacio por detrás de ellos. Hablamos de eso en el descanso», señaló Amorim. «Tenemos que analizar todo el partido, habíamos empezado mejor tras el descanso, pero luego encajamos un segundo gol, así que ellos se echaron atrás, cerca del área, y esperaron a que saliéramos a la contra».
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Adaptándose al futuro
A pesar del mal inicio, Amorim sigue mostrándose desafiante con respecto a su proyecto a largo plazo en el club, aunque admitió que está dispuesto a dar un giro a su planteamiento táctico si eso significa lograr mejores resultados. Ahora, la presión está en demostrar que su sistema 3-4-2-1 puede funcionar realmente en el entorno de alta exigencia del fútbol italiano. Mientras persisten las dudas sobre su sistema, Amorim insistió en que no está atado a una sola filosofía y que buscará la manera de hacer al equipo más eficaz.
«Cambio constantemente, necesitamos empezar con una base, tenemos dos meses de trabajo. Perdimos esta noche, pero encontraremos las soluciones para adaptarnos a estos partidos, porque necesitamos crear una idea, pero también necesitamos ganar, así que, por supuesto, podemos adaptarnos», concluyó.
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