Getty Images Sport
Traducido por
¡Ruben Amorim consigue el puesto! El exentrenador del Manchester United estaría cerca de dirigir al AC Milan tras una reunión con directivos de la Serie A, superando a Oliver Glasner
Amorim se coloca en primera posición
En las últimas 24 horas ha cambiado radicalmente la búsqueda de un nuevo entrenador por parte del AC Milan. Tras valorar varios candidatos para el banquillo de San Siro, Rubén Amorim ha pasado a primera línea tras una larga y fructífera reunión con la directiva hoy. El técnico portugués, que busca recuperar su reputación tras una etapa complicada en la Premier League, se perfila ahora como la opción principal para suceder a la actual dirección.
Según La Gazzetta dello Sport, el club le ha ofrecido un contrato de dos años con opción a un tercero, muestra de la voluntad de Gerry Cardinale de dar estabilidad al proyecto. La caída de la opción Ralf Rangnick facilitó este giro, que ahora sitúa a Amorim como candidato principal.
- Getty Images Sport
Glasner baja en la lista de candidatos
El ascenso de Amorim se ha dado a costa de Oliver Glasner, hasta hace poco favorito para el cargo. Glasner contaba con el respaldo de Rangnick, pero ahora que el alemán ya no influye en la dirección técnica, sus candidatos han perdido terreno. La búsqueda independiente del Milan ha reducido las opciones de Glasner pese a sus éxitos anteriores.
El propietario, Gerry Cardinale, quiere un equipo con defensa alta, agresivo en la transición y capaz de recuperar el balón rápido, y ve en Amorim el perfil ideal para esta visión “proactiva”. Curiosamente, el exentrenador del Sporting de Lisboa ya interesó al Milan hace dos años, antes de que optara por Paulo Fonseca.
Dificultades económicas y decisiones finales
A medida que avanzan las entrevistas, Matthias Jaissle sigue en la lista, pero su fichaje supone un reto económico: tiene una cláusula de rescisión de 6 millones de euros, dinero que el Milan preferiría destinar a jugadores. Esta realidad refuerza a Amorim como opción más viable.
Además, Cardinale ha sondeado a Álvaro Arbeloa, libre tras dejar el Real Madrid.
- Getty Images Sport
El Milan corre contra el reloj para contratar al sucesor de Allegri.
A pocos días del inicio de la Serie A 2026-27 y con el mercado de fichajes a punto de intensificarse, el Milan aún busca entrenador tras quedarse fuera de la Champions.
Bajo la presión de una afición cada vez más inquieta, que exige un rumbo claro, el club confía en que el nuevo técnico liderará la «reconstrucción» pedida por las leyendas rossoneras y definirá una estrategia antes del inicio de la pretemporada.