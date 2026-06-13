¡Ruben Amorim consigue el puesto! El exentrenador del Manchester United estaría cerca de dirigir al AC Milan tras una reunión con directivos de la Serie A, superando a Oliver Glasner

En las últimas 24 horas ha cambiado radicalmente la búsqueda de un nuevo entrenador por parte del AC Milan. Tras valorar varios candidatos para el banquillo de San Siro, Rubén Amorim ha pasado a primera línea tras una larga y fructífera reunión con la directiva hoy. El técnico portugués, que busca recuperar su reputación tras una etapa complicada en la Premier League, se perfila ahora como la opción principal para suceder a la actual dirección.

Según La Gazzetta dello Sport, el club le ha ofrecido un contrato de dos años con opción a un tercero, muestra de la voluntad de Gerry Cardinale de dar estabilidad al proyecto. La caída de la opción Ralf Rangnick facilitó este giro, que ahora sitúa a Amorim como candidato principal.