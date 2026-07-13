Amorim quiere reunirse con sus exjugadores, pero el Milan encuentra obstáculos para fichar a sus objetivos. Ugarte, a quien entrenó en el Sporting de Lisboa antes de llevarlo a Manchester, era prioridad hasta que una lesión en el Mundial descartó su llegada este verano.

Además, el United no quiere vender a Mason Mount ni a Amad. El experto en fichajes Matteo Moretto afirma que, aunque Mazraoui es uno de los favoritos del entrenador, aún no han comenzado las conversaciones oficiales entre ambos clubes. Moretto señaló en el canal de YouTube de Fabrizio Romano: «Noussair Mazraoui es uno de los favoritos de Amorim. Por el momento no hay negociaciones en curso, ni contacto directo entre los clubes. Tiene 28 años, su contrato vence en 2028 con opción a prórroga y Amorim lo valora mucho. Veremos si el Milan se interesa por él más adelante. Por ahora, el técnico ya ha dado su visto bueno».