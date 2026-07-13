AFP
Traducido por
Ruben Amorim busca fichar a un cuarto exjugador del Manchester United para renovar el AC Milan
Amorim quiere fichar a Mazraoui.
El nuevo técnico del Milan, el portugués Amorim, quiere fichar a jugadores de su exequipo. Según Metro Sport, Amorim ha comunicado a la directiva del Milan su interés por Mazraoui. El internacional marroquí ha disputado 77 partidos con los Red Devils desde su fichaje por 17 millones de libras procedente del Bayern de Múnich en 2024 y se ha convertido en un miembro fundamental de la plantilla gracias a su capacidad para jugar en cualquier posición de la zaga.
- Getty Images Sport
Obstáculos para la incursión del United
Amorim quiere reunirse con sus exjugadores, pero el Milan encuentra obstáculos para fichar a sus objetivos. Ugarte, a quien entrenó en el Sporting de Lisboa antes de llevarlo a Manchester, era prioridad hasta que una lesión en el Mundial descartó su llegada este verano.
Además, el United no quiere vender a Mason Mount ni a Amad. El experto en fichajes Matteo Moretto afirma que, aunque Mazraoui es uno de los favoritos del entrenador, aún no han comenzado las conversaciones oficiales entre ambos clubes. Moretto señaló en el canal de YouTube de Fabrizio Romano: «Noussair Mazraoui es uno de los favoritos de Amorim. Por el momento no hay negociaciones en curso, ni contacto directo entre los clubes. Tiene 28 años, su contrato vence en 2028 con opción a prórroga y Amorim lo valora mucho. Veremos si el Milan se interesa por él más adelante. Por ahora, el técnico ya ha dado su visto bueno».
Grandes elogios para el marroquí
El interés por Mazraoui no sorprende, pues Amorim ya lo elogió en público. En Old Trafford destacó su calidad técnica y su inteligencia táctica.
Poco después de su nombramiento en el United, Amorim declaró: «Es un jugador de primer nivel. Entiende el juego. Sabe cómo atacar, tiene mucha técnica, es muy bueno en defensa y se desenvuelve muy bien en el uno contra uno. Es un jugador moderno. Creo que es el futuro de nuestro equipo. Cuando lo ves, piensas que necesitamos más jugadores como Nous, capaces de controlar el ritmo y sentirse cómodos con el balón. Así que, en cuanto a Nous, estoy muy contento con él».
- Getty Images
Lecciones de Old Trafford
Amorim ve su etapa en San Siro como un nuevo comienzo tras sus 14 meses complicados en la Premier League. En su presentación con el Milan, admitió que trabaja en mejorar sus métodos para no repetir su salida de Manchester.
«Es difícil explicar los errores sin detallar el contexto de mi última aventura. He aprendido mucho y, desde luego, cometí algunos errores», admitió.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias