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Ruben Amorim admite que los jugadores del AC Milan «no entienden» las exigencias de la presión, mientras el exentrenador del Manchester United debuta en su nuevo cargo con un empate ante el Celtic
Las disputas tácticas en Glasgow terminan en empate
Ha comenzado la era Amorim en el AC Milan, y el técnico portugués reconoce la magnitud del desafío. Tras el 2-2 en la pretemporada ante el Celtic, admitió las dificultades de dejar atrás el estilo de su predecesor.
Tras el encuentro, reconoció: «Ha sido un buen entrenamiento. Nos queda mucho trabajo, pero los chicos han intentado nuevas ideas. Encajamos un gol por eso, pero me gustó ver a un equipo que quiere cambiar su identidad. Debemos mejorar, sobre todo cerca de nuestra portería, pero es normal».
- Getty Images Sport
Cuestiones urgentes e identidad táctica
El mayor obstáculo es el desgaste físico y mental que exige el sistema defensivo de Amorim. Los rossoneri presionaron arriba, pero dejaron espacios que los campeones escoceses aprovecharon. Amorim admitió que la plantilla aún no asimila del todo su presión, lo que generó descoordinación en Glasgow.
«El equipo aún no ha asimilado del todo la mentalidad de presionar durante la mayor parte del partido, pero la idea está ahí, y la he percibido», añadió el exentrenador del United. «Nos costó un poco porque intentamos presionar por todo el campo, y estaba claro que queríamos ir a por el balón en cada situación. Es un concepto que todavía tenemos que asimilar. Mejoraremos físicamente, entenderemos mejor las situaciones de juego y seremos capaces de hacerlo de forma más constante.
Queremos controlar mejor el partido con una posesión más sostenida. Estamos trabajando en ello: por ahora es difícil y a veces tardamos en llegar al campo rival, pero el proceso ya empezó».
Camarda devuelve la confianza de Amorim para garantizar el futuro del Milan
A pesar de los problemas tácticos iniciales, Francesco Camarda dio un gran impulso al partido. El joven de 18 años, rodeado de rumores de cesión, se ha ganado un lugar en los planes de Amorim tras marcar dos goles en siete minutos y salvar el empate.
«Camarda se quedará con nosotros, pase lo que pase», afirmó Amorim. «Tengo mucha fe en él y en nuestros jóvenes. Estoy muy contento con lo que están demostrando; creo que tienen un gran futuro en este club. No me gusta hablar de jugadores concretos, pero puedo decir con certeza que Camarda formará parte de la plantilla toda la temporada».
Tras el partido, Camarda declaró a Sky Sports Italia: «Trabajo duro por los colores que amo. Cada vez que salgo al campo, en un entrenamiento o en un partido, lo doy todo. Sé que no puedo dejar pasar oportunidades como esta. Espero mejorar mucho. Me he formado en el AC Milan y estoy orgulloso del paso que he dado con la renovación de mi contrato. ¿La confianza del entrenador? Estoy contento».
- IPA Sport
Últimas noticias sobre la lesión de Gila
Sin embargo, la velada tuvo un contratiempo: el fichaje estival Mario Gila tuvo que abandonar el campo por una lesión muscular. Ver al defensa cojeando preocupó a los aficionados del Milan, especialmente porque el equipo está a punto de iniciar una gira internacional.
Amorim tranquilizó sobre el estado del español y confía en recuperarlo cuanto antes: «Ha tenido un pequeño problema, pero no creo que sea nada grave. Lo evaluaremos en los próximos días, pero espero que se recupere rápidamente», concluyó el entrenador.
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