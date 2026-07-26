Ruben Amorim admite que los jugadores del AC Milan «no entienden» las exigencias de la presión, mientras el exentrenador del Manchester United debuta en su nuevo cargo con un empate ante el Celtic

El mayor obstáculo es el desgaste físico y mental que exige el sistema defensivo de Amorim. Los rossoneri presionaron arriba, pero dejaron espacios que los campeones escoceses aprovecharon. Amorim admitió que la plantilla aún no asimila del todo su presión, lo que generó descoordinación en Glasgow.

«El equipo aún no ha asimilado del todo la mentalidad de presionar durante la mayor parte del partido, pero la idea está ahí, y la he percibido», añadió el exentrenador del United. «Nos costó un poco porque intentamos presionar por todo el campo, y estaba claro que queríamos ir a por el balón en cada situación. Es un concepto que todavía tenemos que asimilar. Mejoraremos físicamente, entenderemos mejor las situaciones de juego y seremos capaces de hacerlo de forma más constante.

Queremos controlar mejor el partido con una posesión más sostenida. Estamos trabajando en ello: por ahora es difícil y a veces tardamos en llegar al campo rival, pero el proceso ya empezó».