El gol de Cisse puso fin a la sequía goleadora del Milan en la Serie A ante la Juventus, que se remontaba a mayo de 2023, y además le convirtió en el jugador más joven en marcar en sus dos primeros partidos fuera de casa en la era de los tres puntos por victoria.

Señalando debilidades fundamentales en la posesión, Amorim añadió: "Tenemos calidad individual, pero las cosas simples son las más importantes, la manera en que recibimos y pasamos el balón, los fundamentos del fútbol, hoy no estuvimos bien.

"Tengo la sensación de que, cuando mi equipo no tiene el balón, sufrimos. Cuando la Juve puso a muchos delanteros arriba, defendimos bien, pero sufrimos más cuando perdimos el balón y ellos salieron en transición.

"No vamos a cambiar la forma en que jugamos, porque sabemos que en algunos partidos saldrá bien y en otros no, pero lo importante es que luchemos por ganar. Podríamos haber ganado hoy, pero, de nuevo, la Juventus tampoco mereció perder."