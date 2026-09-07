Jonathan Moscrop
Traducido por
Ruben Amorim admite que el AC Milan no mereció ganar a la Juventus, ya que el conjunto rossonero dejó escapar puntos en Turín
Un gol de cabeza en el tiempo añadido pone fin a las rachas
El Milan no logró mantener su ventaja en Turín, ya que un gol tardío puso fin al pleno de victorias con el que ambos equipos habían arrancado su campaña en la Serie A. El suplente Cisse adelantó a los visitantes contra el desarrollo del juego con una definición medida entre las piernas de Pierre Kalulu. Sin embargo, la resistencia del Milan se rompió en lo más profundo del tiempo añadido, cuando Gatti cabeceó un centro de Teun Koopmeiners para asegurar un empate 1-1.
- Getty Images Sport
El técnico portugués habla con sinceridad
Amorim se mostró sorprendentemente sincero sobre las carencias de su equipo en medio de la persistente presión del conjunto local. En declaraciones a DAZN Italia, el técnico portugués confesó: "No merecimos ganar, si somos sinceros, o más bien la Juventus no mereció perder.
"Intentamos jugar nuestro partido, no estuvimos bien con el balón. Tuvimos momentos en los que controlamos el partido en la primera parte, pero empezamos a perder mucho el balón, no jugamos bien, pero, de nuevo, llevamos trabajando juntos dos meses. Tenemos que hacerlo mejor, pero necesitamos tiempo, fue un partido duro para nosotros".
El hito oculta defectos fundamentales
El gol de Cisse puso fin a la sequía goleadora del Milan en la Serie A ante la Juventus, que se remontaba a mayo de 2023, y además le convirtió en el jugador más joven en marcar en sus dos primeros partidos fuera de casa en la era de los tres puntos por victoria.
Señalando debilidades fundamentales en la posesión, Amorim añadió: "Tenemos calidad individual, pero las cosas simples son las más importantes, la manera en que recibimos y pasamos el balón, los fundamentos del fútbol, hoy no estuvimos bien.
"Tengo la sensación de que, cuando mi equipo no tiene el balón, sufrimos. Cuando la Juve puso a muchos delanteros arriba, defendimos bien, pero sufrimos más cuando perdimos el balón y ellos salieron en transición.
"No vamos a cambiar la forma en que jugamos, porque sabemos que en algunos partidos saldrá bien y en otros no, pero lo importante es que luchemos por ganar. Podríamos haber ganado hoy, pero, de nuevo, la Juventus tampoco mereció perder."
- LaPresse
Se avecinan viajes por carretera exigentes
El Milan debe abordar rápidamente su capacidad para conservar el balón y su juego en transición de cara a la visita a la Lazio del sábado, 12 de septiembre. Mientras tanto, la Juventus de Luciano Spalletti viaja a Sassuolo al día siguiente con el objetivo de mantener su impulso en la parte alta de la tabla. Corregir errores fundamentales sigue siendo la prioridad inmediata de Amorim para garantizar que el Milan siga siendo un aspirante creíble en la lucha por el Scudetto.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias