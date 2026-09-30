Roy Keane pide a las estrellas del Manchester City que «tiren esas medallas a la basura» después de que el club fuera declarado culpable de una farsa financiera de 900 millones de libras

En declaraciones a ITV Sport tras la victoria de Inglaterra en la Liga de Naciones sobre Chequia, Keane no se mordió la lengua. El ex capitán del Manchester United insistió en que los logros del City sobre el campo están ahora manchados de forma permanente por las acciones de la directiva.

«Sabían que iba a perjudicar a mucha gente, pero aun así lo han hecho», declaró Keane. «Si yo fuera jugador, estaría tirando esas medallas a la basura al 100 por 100. Claro que lo harías, es hacer trampas. Lo ganaron sobre el campo porque se estaba haciendo trampa».

Keane también cuestionó cómo el actual entrenador, Enzo Maresca, y su plantilla pueden seguir adelante bajo la actual administración. Añadió: «Creo que va a ser muy difícil para los jugadores y para el entrenador, para el club, por lo que representa, cuando tienes unos propietarios que están encantados de hacer trampas. Es difícil mantener un nivel de excelencia».

La leyenda del Arsenal Ian Wright se hizo eco de estas palabras y dirigió su frustración directamente a la jerarquía del club por engañar a su propio vestuario. «Les dijeron que no estaba pasando nada malo. Si eres jugador, hay algo que no va bien», afirmó Wright. «No tiene precedentes y es triste para todo el mundo. Los propietarios y lo que han hecho, terrible».



