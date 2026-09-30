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Manchester City Roy KeaneGetty Images
Muhammad Zaki
Traducido por

Roy Keane pide a las estrellas del Manchester City que «tiren esas medallas a la basura» después de que el club fuera declarado culpable de una farsa financiera de 900 millones de libras

Manchester City
Premier League
R. Keane
Manchester United

La leyenda del Manchester United Roy Keane ha lanzado una durísima valoración sobre la mala conducta financiera del Manchester City, al sugerir que los jugadores del club deberían deshacerse de sus trofeos. Sus comentarios llegan después de un veredicto histórico en el que la Premier League declaró oficialmente culpable al gigante del Etihad de vulnerar sistemáticamente las normas para inflar sus ingresos.

  • El City, declarado culpable en un escándalo financiero sin precedentes

    La Premier League ha condenado oficialmente al Manchester City por manipular sus cuentas financieras. Un panel independiente, que concluyó su audiencia en diciembre de 2024, declaró al club culpable de 114 de los 115 cargos relativos a un periodo de nueve temporadas. Durante esta etapa de presunta mala conducta, el City conquistó ocho grandes títulos.

    Según el comunicado de la Premier League, el conjunto del Etihad utilizó acuerdos «falsos» con socios comerciales para inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costes operativos. Estos acuerdos alteraron de forma fraudulenta la situación financiera del club en una cantidad estimada de 900 millones de libras.

    El organismo rector reveló que los patrocinadores solo pagaron una fracción de las cantidades acordadas. El importe restante fue financiado en secreto por los propietarios del club, el Abu Dhabi United Group (ADUG), lo que permitió al City eludir las restricciones de gasto y obtener una ventaja deportiva ilegal.


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Keane y Wright cargan contra unos propietarios «tramposos»

    En declaraciones a ITV Sport tras la victoria de Inglaterra en la Liga de Naciones sobre Chequia, Keane no se mordió la lengua. El ex capitán del Manchester United insistió en que los logros del City sobre el campo están ahora manchados de forma permanente por las acciones de la directiva.

    «Sabían que iba a perjudicar a mucha gente, pero aun así lo han hecho», declaró Keane. «Si yo fuera jugador, estaría tirando esas medallas a la basura al 100 por 100. Claro que lo harías, es hacer trampas. Lo ganaron sobre el campo porque se estaba haciendo trampa».

    Keane también cuestionó cómo el actual entrenador, Enzo Maresca, y su plantilla pueden seguir adelante bajo la actual administración. Añadió: «Creo que va a ser muy difícil para los jugadores y para el entrenador, para el club, por lo que representa, cuando tienes unos propietarios que están encantados de hacer trampas. Es difícil mantener un nivel de excelencia».

    La leyenda del Arsenal Ian Wright se hizo eco de estas palabras y dirigió su frustración directamente a la jerarquía del club por engañar a su propio vestuario. «Les dijeron que no estaba pasando nada malo. Si eres jugador, hay algo que no va bien», afirmó Wright. «No tiene precedentes y es triste para todo el mundo. Los propietarios y lo que han hecho, terrible».


  • Un día enorme para la Premier League

    Las consecuencias de este veredicto proyectan una oscura sombra sobre el dominio moderno del City. Al inflar artificialmente sus ingresos, el club pudo gastar bastante más de lo que permitía la normativa de la Premier League, lo que afectó directamente a sus rivales nacionales, que operaban dentro de las reglas financieras.

    Wright subrayó la magnitud monumental del fallo y exigió consecuencias serias por las infracciones sistémicas. Hablando antes de la retransmisión del partido, la leyenda del Arsenal declaró: "Aquí se requiere un castigo sin precedentes. Es un día enorme para la Premier League. Muy desordenado".


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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-SUNDERLANDAFP

    Maresca se enfrenta a un viaje desalentador a Anfield

    El City debe manejar ahora un entorno increíblemente hostil, empezando por un temible partido fuera de casa contra el Liverpool. Wright destacó la enorme importancia de este choque en concreto, al señalar que el antiguo equipo de Jurgen Klopp fue la principal víctima de las infracciones financieras del City durante el punto álgido de su rivalidad. «Es un problema para ellos tener que ir a Liverpool», observó Wright. «En aquel momento, el Liverpool era el equipo que les iba pisando los talones. Mira por lo que tuvo que pasar Jurgen Klopp para doblegarlos: probablemente eso le rompió a él.»

    Maresca se enfrenta a una tarea monumental para mantener a su plantilla concentrada en medio de un intenso escrutinio global. Con la perspectiva de sanciones deportivas sin precedentes cerniéndose sobre el Etihad, el futuro inmediato del City, tanto dentro como fuera del campo, sigue siendo muy incierto.

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