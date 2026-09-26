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Roy Keane dice al Manchester City, al que acusa de «hacer trampas», que «acepte su castigo» tras el veredicto de culpabilidad por los cargos de la Premier League
Keane exige un castigo severo
Keane insistió en que el Manchester City merece un castigo severo después de que la Premier League haya logrado demostrar las acusaciones de fondo entre los 115 cargos contra el club.
Keane no se mordió la lengua en su valoración de la situación y desestimó por completo los comentarios recientes de Rodri. «Ya era hora», dijo Keane en ITV. «Obviamente, esto lleva ocurriendo mucho tiempo. No estoy de acuerdo con el mensaje de Rodri. Fue una decisión del club: eligieron hacer trampas».
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Las leyendas del Arsenal y del Liverpool reaccionan
Keane añadió que el equipo debe afrontar ahora las consecuencias. «Hayan ganado lo que hayan ganado en los últimos años, merecen ser castigados. Dónde empezamos y dónde terminamos con eso es complicado, pero estaban haciendo trampas. Han sido declarados culpables de ello y ahora tienen que asumir las consecuencias. Fue un shock que los declararan culpables de tantos cargos», afirmó Keane.
Ian Wright se hizo eco de estas palabras y cuestionó el impacto en los equipos rivales. Wright dijo: «Deberían ser castigados por ello. Puede que hayan podido disfrutar de esos recuerdos y de todos esos grandes momentos juntos, pero cuando miras a los equipos que iban detrás de ellos y que estaban haciendo las cosas bien, no está bien. ¿Qué le hemos quitado al Liverpool y al legado de Klopp, y a ese equipo? ¿Qué podrían haber vivido? Hicieron trampas para conseguirlo y otros jugadores se lo han perdido».
El Manchester City prepara su apelación
A pesar del veredicto de culpabilidad, el City niega con firmeza cualquier irregularidad y está dispuesto a recurrir la decisión. El sábado, el presidente Khaldoon Al Mubarak se dirigió a los aficionados y sostuvo que el club cree firmemente en limpiar su nombre. En una carta a los aficionados, Al Mubarak escribió que el proceso de la Premier League «aún tiene un largo recorrido por delante» y añadió: «Nuestra confianza en demostrar la inocencia del club sigue siendo tan fuerte como lo era cuando esto comenzó». También añadió: «Ya nos hemos enfrentado antes a desafíos y hemos salido adelante».
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¿Qué le espera al Manchester City?
Las batallas legales del Manchester City no han hecho más que empezar. La victoria de la Premier League probablemente desencadenará enormes reclamaciones por compensación, que podrían alcanzar hasta 800 millones de libras. Arsenal, Tottenham, Liverpool y Manchester United ya se han reservado su derecho a emprender acciones. Algunos clubes creen que se les adeudan hasta 200 millones de libras a cada uno. El City espera ahora para ver si se enfrentará al descenso, a que le sean retirados sus títulos o a la expulsión mientras continúa el proceso legal.
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