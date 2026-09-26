Keane añadió que el equipo debe afrontar ahora las consecuencias. «Hayan ganado lo que hayan ganado en los últimos años, merecen ser castigados. Dónde empezamos y dónde terminamos con eso es complicado, pero estaban haciendo trampas. Han sido declarados culpables de ello y ahora tienen que asumir las consecuencias. Fue un shock que los declararan culpables de tantos cargos», afirmó Keane.

Ian Wright se hizo eco de estas palabras y cuestionó el impacto en los equipos rivales. Wright dijo: «Deberían ser castigados por ello. Puede que hayan podido disfrutar de esos recuerdos y de todos esos grandes momentos juntos, pero cuando miras a los equipos que iban detrás de ellos y que estaban haciendo las cosas bien, no está bien. ¿Qué le hemos quitado al Liverpool y al legado de Klopp, y a ese equipo? ¿Qué podrían haber vivido? Hicieron trampas para conseguirlo y otros jugadores se lo han perdido».