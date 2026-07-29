El excentrocampista del Manchester United fue llamado a comentar las dimisiones de Maldini y Leonardo y desde luego no fue nada benévolo: "No me gustó en absoluto. Fue un comportamiento infantil, no dejas un proyecto solo porque no has conseguido a tu entrenador preferido. El fútbol no funciona así".
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Roy Keane carga contra Maldini y Leonardo: «Un comportamiento infantil, no abandonas un proyecto solo porque no has conseguido al entrenador que querías»
Maldini y Leonardo no son líderes
«La gente sigue hablando de lealtad y principios, y está bien. Mantén tu opinión, defiende tu postura. Pero, una vez tomada la decisión, tu trabajo es seguir adelante. Eso es lo que hacen los líderes. No tiran sus juguetes del cochecito solo porque las cosas no hayan salido como querían».
Falta el sentido de la responsabilidad.
"Maldini y Leonardo son leyendas del fútbol. Nadie pone en duda lo que han logrado como jugadores, pero no se trata de reputaciones. Se trata de responsabilidad. Italia está intentando reconstruirse después de años de decepciones y necesitaba a personas expertas en fútbol para ayudar a estabilizar la situación. Marcharse después de solo un par de semanas envía el mensaje equivocado a todas las personas implicadas".
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