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Roy Hodgson gana su primer partido con el Bristol City en 44 años, mientras el veterano entrenador revela un mensaje especial de Sir Alex Ferguson
El tan esperado regreso de Hodgson
Es posible que Hodgson pensara que su carrera como entrenador había llegado a su fin tras más de dos años alejado de los terrenos de juego desde su salida del Crystal Palace. Sin embargo, los Robins le llamaron para ofrecerle un contrato de siete partidos, lo que le brindó la oportunidad de volver a Ashton Gate nada menos que 44 años después de que su primera etapa concluyera en 1982.
Aunque el Bristol City sigue en la mitad de la tabla de la Championship y ya no se juega casi nada esta temporada, esta reñida victoria por 2-1 sin duda devolverá algo de optimismo. El resultado rompió una decepcionante racha de cinco derrotas en seis partidos y le dio al veterano entrenador el comienzo perfecto para su misión de rescate a corto plazo.
En un hito extraordinario, Hodgson consiguió su primera victoria como entrenador del Bristol City en 44 años y 35 días, ya que su última victoria con el club se remonta al triunfo por 3-1 sobre el Preston en febrero de 1982.
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El dominio inicial acalla a los escépticos
El ambiente era tenso al inicio del partido, y los aficionados visitantes dejaban claro lo que pensaban coreando el nombre del destituido Gerhard Struber. Pero Hodgson no tardó en ganárselos, ya que sus Robins salieron con fuerza desde el primer momento, dominando un primer cuarto de hora muy desigual en el que se mostraron mucho más peligrosos que los locales.
Se mostraron más ágiles y con muchas más ganas de luchar, a pesar de que Emil Riis falló una ocasión de uno contra uno tras recibir un pase en profundidad. El gol llegó finalmente en el minuto 11, cuando Max Bird encontró a Scott Twine, quien remató con sangre fría con la derecha para desatar la alegría en la grada visitante.
El Charlton remonta, pero los Robins no se quedan atrás
El Charlton acabó recuperando el control justo cuando los de Bristol parecían perder parte de su ímpetu inicial. El empate llegó de la nada antes del descanso, cuando una bonita pared entre Lyndon Dykes y Charlie Kelman dejó a Dykes solo ante la portería, y este empujó el balón al fondo de la red tras golpear en el segundo palo.
El City volvió a crear peligro tras el descanso, con un disparo por encima del larguero de Neto Borges tras una arriesgada internada desde la zaga. El momento decisivo recayó en Noah Eile; el sueco —un héroe muy apropiado, dado el estatus legendario de Hodgson en Escandinavia— estuvo atento para empujar el balón a la red después de que el portero Will Mannion no lograra despejar otro tiro libre raso de Twine.
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El mensaje de Ferguson a Hodgson
Los últimos compases del partido no estuvieron exentos de emoción, ya que el City necesitó más de lo habitual de suerte para aguantar por los pelos. Los suplentes Matt Godden, Tyreece Campbell y Joe Rankin-Costello estuvieron a punto de marcar para el Charlton durante una avalancha de ataques en los últimos minutos, pero la organización defensiva de Hodgson se mantuvo firme hasta el pitido final.
La victoria supone un hito sentimental para el técnico de 78 años, que sigue siendo una de las figuras más respetadas del fútbol inglés. Tras recibir las felicitaciones de sus compañeros antes del partido, Hodgson reveló un divertido intercambio con Sir Alex Ferguson sobre su decisión de aceptar el cargo de interino. «Simplemente me dijo: "Creo que estás loco", y creo que probablemente tiene razón», admitió Hodgson con una sonrisa, demostrando que su perspicacia táctica y su agudo ingenio no se han empañado a pesar de su ausencia de los banquillos.