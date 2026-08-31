La temporada pasada, Bassem Al-Ariny, delantero del Al-Taawoun, fue el máximo goleador de la Liga Joy Élite en su primera temporada, tras anotar 20 goles, pese a la eliminación del equipo en los cuartos de final.
Con el ascenso de Al-Ariny al primer equipo, el Al-Taawoun tenía que encontrar un nuevo delantero que ocupara su lugar, y parece que Youssef Al-Salem se ha ganado ese honor rápidamente.
Al-Salem guió al Al-Taawoun a la victoria en sus dos primeros partidos, tras marcar los dos goles del triunfo por 2-0 ante el Al-Najma en la primera jornada, y luego el único gol de la victoria sobre el Al-Uruba en la segunda jornada.
El sucesor de Al-Ariny demostró una enorme capacidad para usar su pierna izquierda, incluso en los disparos desde larga distancia, como ocurrió en su segundo gol contra el Al-Najma.
El delantero del Al-Taawoun brilló de manera individual, y se colocó en el cuarto puesto de la lista de goleadores de la Liga Joy Élite, tras disputarse las dos primeras jornadas, con 3 goles, empatado con Turki Al-Ghamil, a dos goles de Mohammed Al-Issa y a un solo gol de En-Nesyri y Ziyad Aba.
Asimismo, a nivel colectivo, Youssef Al-Salem sigue siendo el de mayor influencia en su equipo, ya que ha marcado el 100% de los goles del Al-Taawoun, guiándolo hasta el cuarto puesto de la tabla de clasificación con 6 puntos, por diferencia de goles por detrás del Al-Ettifaq, el Al-Ahli y el Al-Hilal.