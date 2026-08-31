La primera estrella fue, por supuesto, Mohammed Al-Issa, delantero del Al-Ettifaq, quien logró marcar 5 goles en las dos primeras jornadas, colocándose de forma temprana al frente de la tabla de goleadores de la Joy Elite League.

Al-Issa marcó 4 goles (súper hat-trick) en la amplia victoria del Al-Ettifaq sobre el Al-Tadamon por 10-1 en la primera jornada, antes de anotar otro gol en la victoria sobre el Damac por 2-0 en la segunda jornada.

El delantero saudí logró acaparar la atención por encima de su compañero de equipo, el otro goleador Jalal Al-Salem, quien fue una de las figuras más destacadas de la pasada temporada de la Joy Elite League, cuando compitió con fuerza por el título de máximo goleador frente a Bassem Al-Areni, delantero del Al-Taawoun, antes de perderlo.

Los goles decisivos de Al-Issa colocaron al Al-Ettifaq en la cima de la liga saudí sub-21 con puntaje perfecto (6 puntos), por diferencia de goles frente al Al-Ahli, el Al-Hilal y el Al-Taawoun.

El dueño de la camiseta número 9 tendrá que mantener su brillo en las próximas jornadas para escribir su nombre en la historia como máximo goleador de la segunda temporada de la Joy Elite League y como delantero del futuro del Al-Ettifaq y de la selección saudí.