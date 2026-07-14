Según el canal oficial de YouTube deHaaland, la jornada de compras privada tuvo lugar en la tienda «Wild Bill’s Western Store» poco después de que Noruega derrotara a Costa de Marfil por 2-1 en los dieciseisavos de final.

El grupo compró botas, camisas, petacas y cinturones, y la cuenta alcanzó los 10 000 dólares. Al pagar, el generoso delantero bromeó en su vlog: «Alguien tiene que hacerlo». Los propietarios cerraron la tienda al público para que el delantero comprara tranquilo, riendo con los encargados del vestuario noruego.