Rondo del Mundial: ¿Inglaterra desperdició su mejor oportunidad de ganar? ¿España merecía vencer a Francia? ¿Alguien puede detener ahora a Lionel Messi?

Ya se conoce la final del Mundial, y las semifinales superaron las expectativas. Francia, brillante en ataque, sucumbió ante una España que mostró mayor orden y técnica.

El Inglaterra-Argentina fue un duelo más psicológico que futbolístico: durante 45 minutos apenas se jugó. Ambos equipos se anularon, hasta que Inglaterra marcó y se olvidó de cómo seguir. Entonces apareció la garra argentina: dos tantos en los últimos minutos mantuvieron vivo el sueño de Messi de ganar dos Mundiales seguidos.

Dos semifinales brillantes, cada una a su manera, que prometen una final apasionante. España es quizá el equipo más completo, pero Argentina tiene a Messi. ¿Quién puede predecir el resultado? Los redactores de GOAL repasan lo ocurrido y hacen algunas predicciones en otra edición de... The Rondo.