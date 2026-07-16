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Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

Traducido por

Rondo del Mundial: ¿Inglaterra desperdició su mejor oportunidad de ganar? ¿España merecía vencer a Francia? ¿Alguien puede detener ahora a Lionel Messi?

FEATURES
Analysis
Inglaterra
Argentina
World Cup
España
T. Tuchel
L. Messi

Las dos semifinales del Mundial fueron muy distintas, pero la final promete ser un duelo apasionante entre dos grandes equipos.

Ya se conoce la final del Mundial, y las semifinales superaron las expectativas. Francia, brillante en ataque, sucumbió ante una España que mostró mayor orden y técnica.

El Inglaterra-Argentina fue un duelo más psicológico que futbolístico: durante 45 minutos apenas se jugó. Ambos equipos se anularon, hasta que Inglaterra marcó y se olvidó de cómo seguir. Entonces apareció la garra argentina: dos tantos en los últimos minutos mantuvieron vivo el sueño de Messi de ganar dos Mundiales seguidos.

Dos semifinales brillantes, cada una a su manera, que prometen una final apasionante. España es quizá el equipo más completo, pero Argentina tiene a Messi. ¿Quién puede predecir el resultado? Los redactores de GOAL repasan lo ocurrido y hacen algunas predicciones en otra edición de... The Rondo.

  • england(C)Getty Images

    ¿Qué opinas de las semifinales?

    Tom Hindle: Una decepción amarga, tanto desde el punto de vista inglés como francés. Hemos visto dos partidos decididos por graves errores tácticos. Didier Deschamps tomó una de las peores decisiones de la historia al no alinear a un tercer centrocampista; si hubiera incluido a Manu Koné, Francia habría estado más equilibrada. Además, como ya se ha dicho, Thomas Tuchel tenía motivos para replegarse. Inglaterra iba ganando y se echó atrás. También hay que reconocer el mérito de Argentina, cuya suerte no conoce límites.

    Ryan Tolmich: Ganaron las selecciones más fuertes. Quizá no las mejores ni las más talentosas, pero sí las más sólidas. España arrolló a Francia y Argentina resistió más que Inglaterra. Ambas triunfaron más por fe que por otra cosa, y por eso son tan buenas.

    • Anuncios
  • england(C)Getty Images

    ¿Cuál es la principal razón por la que Inglaterra perdió el miércoles?

    TH: Hace tiempo que la mentalidad inglesa recibió un golpe del que no se recupera. Cada vez que Inglaterra tiene una oportunidad, se desmorona. Hoy los Tres Leones volvieron a desperdiciar su momento. Podían avanzar, pero se limitaron a defender y Argentina, olfateando la sangre, los castigó con justicia.

    RT: Fue la mezcla perfecta de su propia inseguridad y la confianza de Argentina. Tras adelantarse, Inglaterra jugó con miedo, pese a todo el esfuerzo por fichar a Thomas Tuchel para que les enseñara a superar eso. Argentina nunca vaciló y, por eso, era cuestión de tiempo.

  • Thomas Tuchel Englandgetty

    ¿Debería Inglaterra seguir con Thomas Tuchel?

    TH: ¡Sí! Tiene contrato y es un entrenador excelente. Fue una decisión tonta, pero no motivo de despido.

    RT: Probablemente. No hay muchos entrenadores mejores a nivel internacional, aunque esta vez la haya fastidiado. Ojalá aprenda y prepare al equipo para la Eurocopa.

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  • MICHAEL OLISE FRANCE MARC CUCURELLA SPAIN Getty Images

    ¿Por qué Francia colapsó ante España?

    TH: ¡No conseguían hacerse con el balón! España es muy buena controlando los partidos, y este ha sido otro ejemplo. Francia no presionó lo suficiente y se vio superada en número y calidad.

    RT: Francia se topó con una apisonadora: España no les dejó hacer nada. Pareció fácil, pero es muy difícil jugar contra su dominio del centro del campo. Nadie ha encontrado la clave en los últimos años.

  • Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images

    ¿Quién ganará el domingo?

    TH: Argentina. Messi se lleva el título por segunda vez consecutiva.

    RT: La lógica apunta a España, pero ¿descartamos a Argentina? Siempre encuentran la manera, así que mientras lo hagan, merece la pena confiar en Messi y compañía para que lo vuelvan a conseguir.

  • messi(C)Getty Images

    ¿Es Messi el mejor jugador de este Mundial? ¿Es su actuación la mejor de la historia del torneo?

    TH: Hasta el miércoles era Jude Bellingham, con Messi justo detrás. Antes del partido había participado en siete goles de Inglaterra, pero no brilló. Messi lideró la remontada y sumó dos asistencias, así que el premio sería para Leo.

    RT: Está entre los dos o tres mejores de este Mundial, pero ya lo veremos tras la final. Sus asistencias son increíbles, aunque otras estrellas también brillan. Lo único que importa es ganar la final; si lo logra, tendremos que hablar en serio. 