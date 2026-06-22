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Rondo GFX June 22GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Rondo del Mundial: ¿Es la selección masculina de fútbol de EE. UU. una auténtica aspirante al título? ¿Quién ha destacado hasta ahora? ¿Y podrá Curazao dar la sorpresa?

Analysis
USA
Curazao
FEATURES
World Cup
L. Messi
K. Mbappe
E. Haaland

El Mundial ya está en pleno apogeo. Los redactores de GOAL EE. UU. balancean el torneo hasta ahora y se preguntan si ha cumplido las expectativas.

Tras diez días de Mundial, destaca lo positivo: casi todos los equipos muestran nivel. Turquía y Paraguay han decepcionado un poco, y Argelia tampoco convence, pero el resto ofrece algo interesante, incluso Túnez —muy flojo— se redimió fichando a Hervé Renard.

Hasta ahora ha sido un buen torneo: no hay un claro favorito, las estrellas responden y las anfitrionas ya están en octavos o muy cerca. Nada nuevo bajo el sol; que siga la fiesta.

Claro, también hay peros: las pausas para hidratarse siguen siendo un fastidio (aunque no están arruinando del todo el fútbol, como afirmó el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa) y es malo que Irán no pueda pasar mucho tiempo en Estados Unidos, que acoge la mayor parte del torneo.

Pese a todo, ha habido mucha acción y los redactores de GOAL la repasan en otra edición de… The Rondo.

  • France Senegal Mbappe OliseGetty Images

    ¿Cuál ha sido la mayor sorpresa del torneo hasta ahora?

    Tom Hindle: En realidad, no sorprende que estos países «más pequeños» compitan. Todos han aprovechado sus diásporas para conformar selecciones sólidas. Cabo Verde, Curazao e incluso Haití cuentan con talento europeo de nivel. ¿La verdadera sorpresa? Que aún no haya un favorito claro. Francia sufrió ante Senegal hasta que Mbappé apareció. España no convence. La Inglaterra de Jude Bellingham brilló 20 minutos y luego fue mediocre. Y Argelia fue muy floja contra Argentina.

    Alex Labidou: Sin duda, Cabo Verde. Han demostrado que, con buena química, talento complementario, un buen cuerpo técnico y algo de suerte, en este deporte puede pasar cualquier cosa. Es pronto para pronósticos, pero resulta fascinante ver qué pasará con este grupo.

    Ryan Tolmich: Lo mejor ha sido lo bien que ha funcionado todo. Antes del torneo había motivos de preocupación, pero en general ha sido divertido y acogedor. No se pueden ignorar los contratiempos, desde los precios de las entradas hasta el asunto de Irán, pero hay que reconocer lo entretenido que ha estado todo: estadios llenos, ambientes animados y partidos atractivos. Ha sido un gran comienzo.

    • Anuncios
  • Arda Guler Turkiye 2026Getty Images

    ¿Cuál ha sido la mayor decepción del torneo hasta ahora?

    TH: ¿Como equipo? Probablemente Turquía. Sobre el papel lucían bien, pero en la fase de grupos quedaron lejos de las expectativas. ¿En general? Las pausas para hidratarse. Son necesarias en climas cálidos, pero en recintos cerrados… no tanto.

    AL: Turquía. Algunos la veían como campeona o primera de grupo, pero no está funcionando pese a su talento. Arda Güler lo llama una pesadilla. Habrá consecuencias.

    RT: Turquía ha decepcionado en los dos primeros partidos. Hakan Calhanoglu hizo mucho ruido, pero no hubo mordiente ante rivales batibles. Muchos los veían como tapados, pero fueron de los primeros en hacer las maletas.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    ¿Es la selección masculina de fútbol de Estados Unidos un equipo de verdad?

    TH: Sí y no. Hay que poner las cosas en perspectiva: Paraguay es débil y el seleccionador australiano, en un clásico error, dejó en el banquillo a su mejor jugador ofensivo en la victoria 2-0 en Seattle. ¿Son mejores que el equipo que perdió con Alemania hace semanas? Claro. ¿Bastará para dar el siguiente paso? Aún no se sabe. De momento, son muy emocionantes. Y eso cuenta.

    AL: Este equipo parece capaz de llegar a semifinales, algo que pocos preveían antes del torneo. Hay que darle el mérito a Pochettino por integrar a jugadores como Alex Freeman, su mayor golpe de maestro, y por encontrar piezas como Matt Freese, además de mostrar flexibilidad táctica, como cuando alineó juntos a Folarin Balogun y Ricardo Pepi.

    RT: Depende de lo que se entienda por «legítimo». ¿Son bastante buenos? Por supuesto. ¿Sigue habiendo dudas sobre cómo se las arreglarán frente a la élite de la élite? Por supuesto. Es un gran paso adelante respecto a Mundiales anteriores, pero aún hay preguntas que solo podrán responderse en las eliminatorias. Cuando lleguemos allí, sabremos dónde está este equipo.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Podrá Curazao clasificarse para los dieciseisavos de final?

    TH: ¡¿Por qué no?! Este torneo ha sido una locura y necesitan tres puntos contra Costa de Marfil. ¿De verdad se puede apostar en su contra? Yo no lo haría. Quizá necesiten algo de ayuda de los alemanes para sentenciar la eliminatoria, pero, por lo demás, es hora de creer en ellos.

    AL: Curazao ha cautivado a millones de aficionados, pero su aventura terminará el jueves ante Costa de Marfil.

    RT: Por muy divertido que sea, será muy difícil. Enfrentan a una Costa de Marfil con mucho en juego y Curazao necesita ganar para avanzar. Se requerirá más que una actuación heroica del portero, así que parece complicado.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué superestrella te ha impresionado más?

    TH: Solo hay una respuesta: Leo Messi. ¿Un hat-trick en el primer partido? Menudo alarde.

    AL: Puede que cambie tras el Francia-Irak de este lunes, pero hoy reconozco el mérito de Kylian Mbappé: con 27 años ya es tercero en la lista de máximos goleadores del Mundial y, con al menos dos Mundiales por delante, podría acabar como el máximo anotador de la historia del torneo.

    Es cierto que su palmarés de clubes no cumple las expectativas, pero en la selección está al nivel de Pelé y Messi. No está mal.

    RT: Hablemos dentro de unos días. Messi, Haaland, Mbappé y Kane han dejado huella, pero todos tienen aún partidos por jugar en esta segunda ronda de grupos. De ellos, quizá Messi, porque era el que más tenía que demostrar dada su situación de club.


  • US-FBL-WC-2026-FANSAFP

    ¿Qué tal lo ha hecho Norteamérica como anfitriona hasta ahora?

    TH: Ha sido irregular. Los aficionados están metidos, pero incluso si el Mundial fuera en Marte, los escoceses encontrarían la forma de emborracharse y cantar a los Proclaimers. ¿Las infraestructuras? Regular. Es muy malo que a la selección iraní solo le dejen estar en Estados Unidos menos de 36 horas antes de cada partido. El transporte sigue siendo un problema en algunas ciudades (Nueva York/Nueva Jersey, os miro a vosotros), pero otras lo han hecho bastante bien (enhorabuena, Seattle). En general, ha sido algo bueno por los pelos.

    AL: En realidad, ha sido un caos logístico en varias ciudades: tráfico mal planificado, como en Kansas City, y estadios mal diseñados, como el de Nueva York/Nueva Jersey.

    Aun así, el torneo ha superado las expectativas gracias a la actitud de los aficionados, que han dicho «¡qué demonios!» y se lo han pasado en grande: desde los escoceses que se bebieron medio Boston hasta los noruegos surfeando por las escaleras mecánicas. Es reconfortante ver a aficionados de todo el mundo disfrutando de sitios como Waffle House y Chick-fil-A. A pesar de los problemas logísticos en EE. UU., parece que en México y Canadá hay menos, ¡así que felicitaciones a ellos también!

    RT: Fantástico. A pesar del pesimismo previo, todo ha salido mejor de lo esperado. No ha sido perfecto —Irán es un ejemplo—, pero, en general, el Mundial por fin se siente global. Escocia en Boston, Argelia en Lawrence (Kansas), los aficionados estadounidenses llenando Seattle… En estas primeras semanas ya tenemos un montón de recuerdos.


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