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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

Traducido por

Rondo, de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos: ¿Ha acertado la FIFA con Folarin Balogun? ¿Bastará su regreso para que el equipo de Mauricio Pochettino venza a Bélgica?

FEATURES
F. Balogun
Analysis
USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup
M. Pochettino

Estados Unidos recupera a su delantero estrella y llega al partido contra uno de los mejores equipos europeos en mejor forma de lo esperado.

Ya basta de charla: llega el partido. La selección masculina de fútbol de EE. UU. se mide a Bélgica el lunes por la tarde con plantillas completas, tras la polémica. Folarin Balogun, cuyo partido de suspensión por roja fue levantado, estará disponible. EE. UU. celebra la noticia; Bélgica, no, y lo hizo saber con un comunicado contundente.

Más allá de la polémica, el partido promete. Bélgica, con un ataque potente, superó a Senegal en la ronda de 32. Estados Unidos lideró su grupo y venció a Bosnia y Herzegovina, resultado que reforzó su confianza.

En 2014, Tim Howard batió el récord de paradas en un Mundial ante Bélgica, que pasó con lo justo. Hace unos meses se midieron en un amistoso y los europeos ganaron con comodidad. Ahora, todo empieza de cero y ambos llegan cambiados.

¿Qué implica el caso Balogun? ¿Tiene la USMNT opciones? ¿Quién ganará? Los redactores de GOAL lo analizan en «The Rondo».

  • BalogunGetty Images

    ¿Tomó la FIFA la decisión correcta al anular la tarjeta roja?

    Tom Hindle: No. Esto es un desastre. Hace cuatro días era tarjeta roja, y ahora también lo es. La FIFA ha permitido que un jefe de Estado intervenga y tome una decisión porque no le gustaba (la FIFA lo niega, por supuesto, pero, según se informa, la Casa Blanca hizo una llamada y alguien contestó; madurad ya).

    ¿No es una locura? Estos episodios ponen en riesgo la integridad del juego. ¿A Estados Unidos no le gusta una decisión y ahora simplemente puede revertirla? ¿Inglaterra o Francia tienen ese mismo poder? ¿Cómo se supone que vas a arbitrar correctamente si sabes que tu decisión puede ser anulada por tu empleador si no le gusta? Es un comportamiento vergonzoso que deja mal tanto a la FIFA como a Estados Unidos. Es corrupción descarada. No hay vuelta de hoja.

    Alex Labidou: Es complicado. Al principio pareció justo: el árbitro Raphael Claus se equivocó, la FIFA no tiene un mecanismo de apelación estándar y, al corregir la expulsión, evitó que el partido más importante de la anfitriona se viera afectado por la ausencia de Balogun.

    Sin embargo, los informes que apuntan a una intervención de la Casa Blanca para presionar a la FIFA resultan alarmantes. Si los políticos pueden influir en las decisiones deportivas, o solo dar esa impresión, crean un precedente peligroso para futuros torneos. El deporte debe basarse en el mérito, libre de influencias externas.

    La FIFA ha rechazado la injerencia política, pero la imagen resulta incómoda. A corto plazo beneficia a la selección masculina de Estados Unidos, pero, sin transparencia, podría abrir una caja de Pandora indeseada.

    Ryan Tolmich: No, porque dos errores no hacen un acierto. ¿Debía ser expulsado Balogun? El consenso es que no, pero así se decidió ese día. Que la FIFA revierta esa decisión socava la autoridad de los árbitros y, de hecho, la integridad de la competición. Es un precedente peligroso, aunque ya se había sentado antes con la decisión sobre Cristiano Ronaldo antes del torneo. ¿Hacerlo en pleno torneo y además en favor del país anfitrión? La imagen que da no es buena.

    • Anuncios
  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué importancia tiene esta convocatoria? ¿Influirá su participación en el partido?

    TH: Es crucial. Balogun ha sido uno de los mejores jugadores del torneo y, sin duda, el más decisivo de Estados Unidos. Ricardo Pepi está muy por debajo de su nivel. Esto cambia todo (aunque ahora mismo este escritor desee que Estados Unidos pierda).

    AL: Es fundamental para ambos equipos. Balogun ha sido uno de los mejores del Mundial y, aunque sus suplentes, Ricardo Pepi y Haji Wright, tienen potencial, la experiencia en un partido así no se reemplaza. Si no hubiera jugado y el equipo perdiera, habría sido uno de los mayores «y si…» del fútbol estadounidense. Ahora está de vuelta, así que ambos equipos cuentan con casi toda su plantilla. Ya no hay excusas.

    RT: Extremadamente significativo. Balogun es el mejor jugador de Estados Unidos y su regreso transforma el partido. Anunciarlo un día antes también cuenta, pues reduce el tiempo de preparación de Bélgica. En conjunto, la selección estadounidense está encantada.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué importancia tendrá la ventaja de jugar en casa?

    TH: Probablemente sea importante, pero será una prueba de la fortaleza de la afición estadounidense. ¿Tiene el mismo impacto que las sudamericanas o algunas europeas? No creo que nadie las tema, pero ya veremos.

    AL: Sin caer en tópicos, jugar en Seattle puede marcar la diferencia para EE. UU.; muchos lo ven como el corazón del fútbol estadounidense en este torneo.

    RT: Sin duda. Si la selección masculina de fútbol de EE. UU. tuviera que elegir un estadio para este partido, casi con toda seguridad sería Seattle: público, ambiente y ciudad fantásticos. Otros lugares lo ofrecen, pero ninguno como Seattle.


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  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    ¿Cuál es el duelo clave?

    TH: Jeremy Doku vs. Sergino Dest. Será la primera vez en el torneo que Dest se mide a un extremo de élite. ¿Cómo lo afrontará? Hace unos meses, Tim Weah fue arrollado por el delantero del Manchester City, así que Dest deberá mejorar con la ayuda de Alex Freeman.

    AL: Christian Pulisic frente a los laterales belgas. Timothy Castagne ha rendido bien, pero las cifras no favorecen a Maxim De Cuyper, a quien Senegal dominó cuando marcaba al portador del balón. Tras el debut mundialista, Pulisic ha pasado desapercibido por lesiones y emparejamientos. El lunes tiene la chance de recuperar su mejor nivel.

    RT: Las bandas. Jeremy Doku es un dolor de cabeza para cualquier equipo, pero EE. UU. también tiene buenos jugadores en esa zona. ¿Cómo lo abordará Estados Unidos? ¿Ataque como mejor defensa? ¿Marcar a Doku o dejar espacio para De Bruyne? ¿Qué hará Bélgica ante las internadas de Balogun y el espacio que genera para Pulisic? El espacio será clave: ganará quien lo aproveche mejor.

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Quién es la mayor amenaza para Bélgica?

    TH: (Sigue siendo) Kevin De Bruyne. Ya no tiene las mismas piernas, pero su visión de juego permanece intacta. Es letal en las jugadas a balón parado. Si le dan espacio, Estados Unidos sufrirá.

    AL: Lukaku desde el banquillo. Los belgas tienen muchas armas, pero, como ya aprendió Senegal, ninguna asusta más que Lukaku dando un nuevo impulso al equipo en los últimos 45 minutos, cuando el rival parece llevar la ventaja.

    RT: Jeremy Doku. Es muy rápido, muy habilidoso y muy talentoso, y la selección de Estados Unidos ya lo comprobó en marzo. ¿Han aprendido algo? Seguro que sí, pero, si no es así, les espera un día muy largo.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Predicción del resultado

    TH: 2-0 para Bélgica. Se acaba la magia.

    AL: 2-1 para EE. UU. en la prórroga. Partido reñido; el público de Seattle será la chispa que Pochettino y compañía llevan tiempo esperando.

    RT: Partido de ida y vuelta, muy abierto. Con Balogun ya disponible, veo un 3-2 para Estados Unidos.


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