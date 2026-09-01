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Ronaldo y Roberto Carlos, listos para una sorprendente compra: el legendario dúo se acerca a un acuerdo multimillonario por un club brasileño
Los socios aprueban una adquisición histórica
Una Asamblea General Extraordinaria del Internacional de Limeira ha aprobado la creación de una entidad SAF (Sociedade Anonima do Futebol) y la venta de un 80 por ciento de las acciones a un grupo inversor en el que figuran Ronaldo y Carlos. La propuesta salió adelante con holgura por 53 votos a uno, superando con facilidad el umbral requerido de dos tercios. La operación, valorada en hasta 450 millones de reales brasileños (64 millones de libras/87 millones de dólares), ahora solo necesita la autorización burocrática final y la aprobación formal de los organismos rectores.
- Anadolu Agency
Ambrogini expone la hoja de ruta de la inversión
El consorcio está encabezado por el ejecutivo Enrico Ambrogini, que anteriormente trabajó junto a Ronaldo en Cruzeiro y Real Valladolid, y cuenta con el príncipe saudí Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud y un socio africano.
El club confirmó el acuerdo en un comunicado oficial: "La resolución aprobada prevé la constitución de la SAF de Associacao Atletica Internacional de Limeira y la transferencia del 80% de las acciones de la SAF al inversor, mientras que el 20% seguirá siendo propiedad de Associacao Atletica Internacional de Limeira, sujeto a los términos presentados a los órganos de gobierno pertinentes. La transacción involucra al proponente Enrico Ambrogini y a un grupo inversor que incluye a los quíntuples campeones del mundo Ronaldo Nazario y Roberto Carlos, junto a otros inversores."
En declaraciones a ESPN.com.br en marzo, Ambrogini detalló los planes financieros del consorcio: "Mi propuesta inicial contemplaba una inyección de capital de 10 millones de reales brasileños en un plazo de entre 15 y 18 meses, asumiendo todas las deudas del club, que me dijeron que ascienden a alrededor de 8,5 millones de reales brasileños (1,2 millones de libras/1,6 millones de dólares), y una garantía mínima de 187 millones de reales brasileños (27 millones de libras/36 millones de dólares) a lo largo de 15 años", explicó.
"Dentro de mi plan de negocio, dejé muy claro que esto no es caridad; quiero un retorno de mi inversión. Según mi modelo, empezaría a ver retornos a partir del sexto año, cuando Inter sería lo bastante estable financieramente como para no seguir perdiendo dinero al repartir dividendos."
Detallada la visión deportiva a largo plazo
El proyecto pretende reconstruir un club que ganó el Campeonato Paulista de 1986 y la Serie B de 1988 antes de caer por las categorías tras 1989. Ambrogini detalló el ascenso previsto de vuelta en la pirámide: «Así que mi plan de negocio proyectó 454 millones de reales brasileños (65 millones de libras/88 millones de dólares) a lo largo de 10 años. Pero eso no es una garantía. Mi propuesta inicial era por el 50 % del club; necesito que la Asociación esté a mi lado.
«Hay que hacer ciertas suposiciones al elaborar un plan de negocio. Asumí, por ejemplo, que el club vuelve a la Serie A1 del Paulista en un plazo de tres años, pero el descenso todavía puede ocurrir. Así que eso contempla dos años en la Serie A1 y cuatro años en la Serie A2, el ascenso a la Serie B en un plazo de seis años y llegar a la Serie A entre el sexto y el décimo año.»
- Getty Images Sport
Una prometedora trayectoria deportiva por delante
El Inter de Limeira milita actualmente en la Serie A2 del Paulista regional, pero el pasado fin de semana aseguró una plaza en la fase cuadrangular final de la Serie C nacional. La directiva debe ahora cerrar la transición a la SAF mientras mantiene el impulso sobre el terreno de juego. Respaldado por Ambrogini, Ronaldo y Carlos, el club se ha marcado un objetivo claro: regresar a la máxima categoría de Brasil en la próxima década.
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