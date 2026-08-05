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Ronaldo y Messi como ejemplo: ¿abandonó Mohamed Salah el fútbol en su viaje a Trebisonda?

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Viaje al interior de la mente de la estrella egipcia para conocer las razones de su sorprendente decisión

El fútbol, el nombre del deporte que aman millones, o si prefieres decir miles de millones alrededor del mundo, pero para muchos jugadores no es más que un medio para alcanzar objetivos mayores, algunos relacionados con el propio deporte y otros que van más allá de eso.

Y parece que la estrella egipcia Mohamed Salah era del segundo tipo, mientras emprende un nuevo viaje, y quizás el último, en su carrera profesional, con su traspaso a la liga turca, concretamente al Trabzonspor, en una operación que generó un gran revuelo de polémica.

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  • Una segunda infracción: ¿volverá a arrepentirse Salah?

    Desde que el club Trabzonspor anunció el fichaje de Mohamed Salah, muchos de los aficionados de la estrella egipcia salieron a criticarlo por dar ese paso, con el argumento de que la liga turca está por debajo de sus capacidades, de su nombre y de su historia.

    Esta fuerte oposición a un traspaso solo la había vivido Salah una única vez, hace 12 años, y lo curioso es que fue por razones opuestas a las actuales: en enero de 2014, cuando pasó del Basilea suizo al Chelsea.

    En aquel momento, la estrella egipcia estaba a las puertas de fichar por el Liverpool, pero el Chelsea y su entrenador portugués de entonces, José Mourinho, intervinieron en el último instante y lograron cerrar el traspaso.

    El fichaje de Salah por el Chelsea no gustó a muchos de sus aficionados, sobre todo porque el club londinense estaba repleto de estrellas, lo que dificultó la tarea de la estrella egipcia, que todavía se encontraba en los inicios de su carrera futbolística.

    Por el contrario, el Liverpool tenía mayor necesidad de "Mo", en medio de su feroz competencia con el Chelsea y el Manchester City por el título de la Premier League aquella temporada, y por su necesidad de un jugador ofensivo junto a Luis Suárez y Daniel Sturridge.

    Al final, Mohamed Salah decidió responder al llamado del corazón y atender la invitación de Mourinho, que contactó con él personalmente para convencerlo, pero sin duda se arrepintió de esta decisión, ya que no tuvo una oportunidad real en el Chelsea.

    Lo curioso es que Salah esperó 3 años y medio para corregir este error, cuando el Liverpool lo incorporó en el verano de 2017, tras dos etapas con la Fiorentina y la Roma, aunque llegó con 25 años, en lugar de 21, lo que redujo la duración de su etapa con los reds.

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  • ¿Ha renunciado Salah al fútbol?

    Ahora Salah ha vuelto a contradecir la opinión de sus aficionados por segunda vez, y ha optado por marcharse al Trabzonspor, pero con toda probabilidad no se arrepentirá de esta decisión, ya que, muy posiblemente, busca objetivos alejados de aquellos por los que le critican sus seguidores, y alejados también del fútbol.

    El objetivo empezó a hacerse evidente hace casi un año entero, pocos días después de renovar su contrato con el Liverpool hasta 2027, cuando la estrella egipcia decidió comprar una lujosa villa en la ciudad turca de Bodrum, por 10 millones de dólares, o el equivalente a medio millar de millones de libras egipcias.

    Y Salah dio ese paso no solo tras la renovación con el Liverpool, sino también después de haber pasado sus vacaciones de verano de aquel entonces en esa misma ciudad costera turca.

    Y parecía evidente que la estrella egipcia estaba pensando en residir durante algún tiempo, y quizás durante mucho tiempo, en Turquía, y tal vez fuera eso tras el final de su carrera futbolística, pero ¿por qué no habría de ser durante esa misma carrera?

  • Una vida tranquila y un nuevo negocio

    Desde el inicio del actual mercado veraniego, y tras el final de la etapa de "Mo" con el Liverpool, quedó claro que su agente, Ramy Abbas, le buscaba una oferta adecuada concretamente en la liga turca, pese a recibir algunas ofertas de Arabia Saudí y Estados Unidos.

    Esto confirmaba que Salah no pensó en fichar por el Trabzonspor, ni por el Besiktas antes que él, por motivos futbolísticos, sino para disfrutar de su vida personal en una ciudad que cautivó su corazón, y quizás el asunto vaya más allá, hacia inversiones comerciales.

    El diario turco "Sabah" confirmó, por aquel entonces, que el empresario turco Ahmet Karakol, socio comercial de Mohamed Salah en Inglaterra, fue quien estuvo detrás de su visita a la ciudad de Bodrum el verano del año pasado.

    Karakol se encargó de recibir a la estrella egipcia en aquella visita, al poseer numerosas empresas e inversiones relacionadas con el turismo en Turquía.

    Y no cabe duda de que esa relación comercial, y lo que de ella derivó con la compra de la lujosa villa en Bodrum, pudo haber influido en la decisión de Mohamed Salah y haber convertido la liga turca en su destino, para involucrarse en nuevos negocios.

    Además de esto, Salah obtuvo grandes ventajas al fichar por el Trabzonspor, ya que percibirá un salario anual valorado en 17 millones de euros, más otros 5 millones en incentivos y variables, y el 20% de los ingresos por la venta de los productos que lleven su nombre.

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  • Ronaldo y Messi como ejemplo

    Mohamed Salah no es el primer jugador que sitúa los objetivos extradeportivos en primer lugar entre sus consideraciones, ya que le precedieron en ello numerosas estrellas del fútbol en todo el mundo, encabezadas por el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi.

    En el invierno de 2023, Ronaldo dio una de las mayores sorpresas de la historia del fútbol, cuando decidió marcharse a la liga saudí, concretamente al Al Nassr, tras un largo recorrido por los mayores clubes europeos, como el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus.

    El movimiento de Ronaldo no llegó solo por su fe en el proyecto saudí, sino también por los cuantiosos privilegios que obtuvo, especialmente el salario astronómico que alcanzó los 200 millones de euros anuales según informaciones periodísticas.

    Y tras la renovación de su contrato en 2025, «el Bicho» consiguió aún más ventajas, como la obtención del 15 % de las acciones del Al Nassr, además de un avión privado y un equipo completo a su servicio compuesto por 16 personas.

    Messi también hizo lo mismo al fichar por el Inter Miami en el verano de 2023, cuando quiso quedarse en una ciudad turística de nivel mundial, y además acordó percibir un salario que oscila entre los 50 y los 80 millones de dólares anuales.

    Además de eso, la estrella argentina acordó obtener un porcentaje de la propiedad del club estadounidense cuando se retire, un porcentaje de los beneficios de la venta de camisetas, así como de los ingresos de las nuevas suscripciones al servicio de streaming dedicado a los partidos de la liga estadounidense.

  • ¿Por qué no Arabia Saudí?

    Quizá esto revele parte de las razones por las que Mohamed Salah rechazó el traspaso a la liga saudí, pese a haber recibido una oferta enorme para fichar por el Al Ittihad, a cambio de 25 millones de euros anuales, con un aumento de 8 millones respecto a su salario en el Trabzonspor.

    Aunque la ciudad de Yeda es costera, Arabia Saudí se caracteriza por sus altas temperaturas durante la mayor parte del año, algo de lo que se han quejado numerosas estrellas del fútbol mundial que se han incorporado recientemente a la liga saudí.

    Además, incluso en caso de percibir 25 millones de euros en su primera temporada, la estrella egipcia no tendría garantizado cobrar ese mismo salario en la segunda temporada, ante la enorme presión de la afición en Arabia Saudí.

    Esto queda claro con la salida del técnico francés Laurent Blanc del Al Ittihad, tras apenas 4 jornadas del inicio de la temporada pasada de la liga saudí, a pesar de que había sido campeón de liga y copa la temporada anterior.

    Asimismo, algunas estrellas han sido vinculadas con la salida de la liga saudí en más de una ocasión, ante las críticas constantes a las que se ven sometidos, incluso el propio Cristiano Ronaldo, así como el delantero francés Karim Benzema.

    Salah cargaría con una presión aún mayor, sobre todo porque sería la principal estrella, y el Al Ittihad no atraviesa su mejor momento y sufre gravemente tanto a nivel deportivo como administrativo, lo que hace que su éxito y su brillantez con el club resulten arriesgados.

    Lo que aumenta la presión es que la estrella egipcia recibió críticas desde Arabia Saudí incluso antes de incorporarse, ya fuera del estadounidense Ben Harburg, propietario del club Al Kholood, quien consideró que la liga saudí no es un lugar para pasar las vacaciones de la retirada.

    Del mismo modo, el periodista saudí Walid Al Farraj pidió a Salah que no se incorporara a la Roshn League, y consideró que no es el lugar adecuado para él en estos momentos, mientras que el otro periodista saudí Saud Al Sarrami lo describió como acabado.

    Por el contrario, Salah tuvo un recibimiento histórico nada más llegar a Turquía, donde miles de personas lo esperaron en el aeropuerto y comenzaron a corear su nombre, en medio de un interés oficial por cerrar el fichaje, incluso cuando su traspaso al Beşiktaş se tambaleó.

    Además, las ambiciones del Trabzonspor no son como las del Al Ittihad, pues el club turco no busca títulos, sino más bien la participación en competiciones europeas, ante el dominio del Galatasaray y el Fenerbahçe en lo más alto.

    Todo esto le dará a la estrella egipcia mayor tranquilidad y seguridad para completar su contrato con el club turco, a diferencia de la liga saudí, de la que habría podido marcharse tras una sola temporada desde su incorporación si no ofrecía lo esperado.

  • Salah, ¿un nuevo Ronaldo?

    Sin embargo, Salah podría encontrarse ante un escenario que no imaginaba: convertirse en una especie de nuevo Ronaldo en la liga turca y repetir lo que hizo la estrella portuguesa cuando fichó por el Al-Nassr en el invierno de 2023.

    El recibimiento histórico que tuvo el astro egipcio no lo había recibido antes ningún otro jugador, a pesar de que la liga turca contaba con numerosas estrellas mundiales a lo largo de los últimos años.

    Este podría ser el punto de partida desde el que la liga turca despegue hacia más contrataciones de futbolistas de primer nivel, con el fin de competir con las grandes ligas europeas.

    Este aspecto, de producirse, seguirá siendo una marca luminosa en la trayectoria deportiva de Salah, incluso después de su retirada, ya que quedará para la historia como el padrino de la liga turca en su nueva era.