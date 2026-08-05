Quizá esto revele parte de las razones por las que Mohamed Salah rechazó el traspaso a la liga saudí, pese a haber recibido una oferta enorme para fichar por el Al Ittihad, a cambio de 25 millones de euros anuales, con un aumento de 8 millones respecto a su salario en el Trabzonspor.
Aunque la ciudad de Yeda es costera, Arabia Saudí se caracteriza por sus altas temperaturas durante la mayor parte del año, algo de lo que se han quejado numerosas estrellas del fútbol mundial que se han incorporado recientemente a la liga saudí.
Además, incluso en caso de percibir 25 millones de euros en su primera temporada, la estrella egipcia no tendría garantizado cobrar ese mismo salario en la segunda temporada, ante la enorme presión de la afición en Arabia Saudí.
Esto queda claro con la salida del técnico francés Laurent Blanc del Al Ittihad, tras apenas 4 jornadas del inicio de la temporada pasada de la liga saudí, a pesar de que había sido campeón de liga y copa la temporada anterior.
Asimismo, algunas estrellas han sido vinculadas con la salida de la liga saudí en más de una ocasión, ante las críticas constantes a las que se ven sometidos, incluso el propio Cristiano Ronaldo, así como el delantero francés Karim Benzema.
Salah cargaría con una presión aún mayor, sobre todo porque sería la principal estrella, y el Al Ittihad no atraviesa su mejor momento y sufre gravemente tanto a nivel deportivo como administrativo, lo que hace que su éxito y su brillantez con el club resulten arriesgados.
Lo que aumenta la presión es que la estrella egipcia recibió críticas desde Arabia Saudí incluso antes de incorporarse, ya fuera del estadounidense Ben Harburg, propietario del club Al Kholood, quien consideró que la liga saudí no es un lugar para pasar las vacaciones de la retirada.
Del mismo modo, el periodista saudí Walid Al Farraj pidió a Salah que no se incorporara a la Roshn League, y consideró que no es el lugar adecuado para él en estos momentos, mientras que el otro periodista saudí Saud Al Sarrami lo describió como acabado.
Por el contrario, Salah tuvo un recibimiento histórico nada más llegar a Turquía, donde miles de personas lo esperaron en el aeropuerto y comenzaron a corear su nombre, en medio de un interés oficial por cerrar el fichaje, incluso cuando su traspaso al Beşiktaş se tambaleó.
Además, las ambiciones del Trabzonspor no son como las del Al Ittihad, pues el club turco no busca títulos, sino más bien la participación en competiciones europeas, ante el dominio del Galatasaray y el Fenerbahçe en lo más alto.
Todo esto le dará a la estrella egipcia mayor tranquilidad y seguridad para completar su contrato con el club turco, a diferencia de la liga saudí, de la que habría podido marcharse tras una sola temporada desde su incorporación si no ofrecía lo esperado.